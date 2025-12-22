CHP’de Genel Merkez yönetimine paralel olarak faaliyet gösterecek Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu, ilk toplantısını bugün Ankara Üsküp Caddesi’nde aday ofisine tahsis edilen Bülent Ecevit Yerleşkesinde gerçekleştirecek.

Gölge kabine olarak adlandırılan yürütme kurulunun saat 13.30’daki toplantısına Genel Başkan Özgür Özel başkanlık edecek. Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları sebebiyle tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun partideki etkinliğini artırmak için tüzük değişikliğiyle kurumsallaştırılan CAO Yürütme Kurulunun ilk toplantısında politika kurulları oluşturulacak. Her politika kurulunun altında 7-8 kişilik heyetler bulunacak. Heyetler, bulundukları politika kurulunun alanında çalışmalar yürütecek. CAO Yürütme Kurulu, hükûmet programı hazırlayacak ve iktidara gelinmesi durumunda Türkiye’yi nasıl yöneteceklerini anlatacak.

İMRALI HEYETİYLE GÖRÜŞME

Öte yandan Özgür Özel, yürütme kurulu toplantısından önce saat 12.00’de CHP Genel Merkezinde DEM Parti’nin İmralı heyetiyle bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye konusunda çıkarılacak yasal düzenlemeler başta olmak üzere, Meclis Başkanlığına sunulan raporların ve yazılacak ortak raporun da ziyarette görüşülmesi bekleniyor. Haber Merkezi

