Terörsüz Türkiye için TBMM’de oluşturulan komisyon önemli bir karar aşamasına geldi. PKK’nın silah bırakmasından sonra atılacak hukuki adımların yanı sıra, eve dönen örgüt üyelerinin toplumla bütünleşmesi konusunda siyasi partilerden gelen tüm öneriler masaya yatırılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında koordinatör grup başkan vekilleriyle bu hafta bir toplantı yapılacak. Toplantıda grubu bulunan partilerden birer milletvekilinden oluşacak bir yazım ekibi oluşturulacak.

Bu ekip, siyasi partilerin raporlarından yola çıkarak ortak bir rapor oluşturmaya çalışacak. Tek rapor üzerinde uzlaşma olursa, yeni yılla birlikte raporda yer alan öneriler ve tespitler ilgili meclis komisyonlarına havale edilecek. Meclis’te bu aşamadan sonra atılacak hukuki adımlar için takvim belirlenecek.

PARTİLER NE ÖNERDİ?

AK Parti ve MHP örgütün tasfiyesinin devletin ilgili birimleri tarafından teyit ve tespit edilmesi şartıyla hukuki düzenleme yapılmasını isterken, CHP silah bırakan örgüt üyeleri ile ilgili herhangi bir öneride bulunmamıştı. CHP, tutuklu belediye başkanlarının tahliyesinin önünü açacak düzenlemeleri gündeme getiriyor. DEM Parti ise PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a umut hakkı verilmesini ve silah bırakan örgüt üyeleri ve yöneticilerinin siyaset yapabilmesinin önünün açılmasını talep ediyor.

Siyasi partilerin talepleri dikkate alındığında AK Parti ve MHP’nin birbirine benzer önerileri bulunurken, iktidar cephesinde CHP ve DEM Parti cephesinden gelen önerilerin yerine getirilmesi mümkün görünmüyor. Bu nedenle, Meclis komisyonundan tek bir rapor çıkması ihtimalinin de zayıf olduğu değerlendiriliyor.

YASANIN ADI NE OLACAK?

Öte yandan, örgütün feshi ve silah bırakması kapsamında çıkarılacak hukuki düzenlemenin çerçevesi üzerinde de özellikle DEM Parti ve Cumhur İttifakı arasında görüş farkı bulunuyor.

Cumhur İttifakı; örgütün tasfiyesine yönelik hukuki düzenlemelerin geçici ve süreli olmasını önerirken, DEM Parti ‘Barış Yasası’ adı altında kapsamlı bir yasa çıkarılmasını gündeme getiriyor. Haber Merkezi ANKARA

