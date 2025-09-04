'Suça sürüklenen çocuklar' alarm veriyor! Yaş indirimi kalkıyor, ailelere yaptırım geliyor

Türkiye'de son dönemde tartışma konusu olan 'suça sürüklenen çocuklar' ile ilgili harekete geçiliyor. Son yıllarda cinayet, gasp, yaralama ve kurşunlama olaylarına karışan çocukların sayısında büyük artış yaşandı. Konu Türkiye'nin gündemine otururken; hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı 'suça sürüklenen çocuklar' için kapsamlı adımlar attı.

Uzmanlara göre ise, sorun yalnızca 'yakalama' ve 'cezalandırma' ile çözülemeyecek kadar derin.

1 YILDA 200 BİN ÇOCUK SUÇA SÜRÜKLENDİ

Adalet Bakanlığı ve TÜİK verilerine göre; 2024 yılında çocukların taraf olduğu olay sayısı 600 binin üzerine çıkarken, bu olaylarda yaklaşık 200 bin çocuk suça sürüklendi. En sık işlenen suçlar arasında saldırı, hırsızlık ve uyuşturucu öne çıktı.

Ancak en dikkat çekici nokta, ağır suçlardaki artış. On yıl önce daha çok mala karşı suçlara karışan çocukların, bugün cinayet ve silahlı yaralama dosyalarında faili olarak öne çıktığı görüldü.

ÇETELER DEVREYE GİRDİ

Habertürk'ün haberine göre; suç örgütleri, çocukları özellikle tetikçi olarak kullanıyor. 'Yaş indirimiyle kurtulursun' vaadiyle kandırılan çocuklar, ücret karşılığında ağır suçlara yönlendiriliyor.

Kriminologlar ise bu çocukların yalnızca yoksulluk veya sokak kültürü nedeniyle değil, aynı zamanda medyada pompalanan mafya ve şiddet içerikli dizilerin etkisiyle de suça sürüklendiğini vurguluyor.

CİNAYETTE İNDİRİM KALKIYOR

İçişleri Bakanlığı, çocuk suçluluğuyla mücadele için özel ekipler kurdu. Adalet Bakanlığı ise Minguzzi cinayetinden bu yana çocuk suçluluğu konusunda kapsamlı bir taslak üzerinde çalışıyor. Çalışmanın odağında Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesi var. Bu madde yaş küçüklüğünü düzenliyor ve mevcut haliyle 15-18 yaş arasındaki çocukların cezalarında otomatik indirim öngörüyor.

Yeni taslağa göre bu sistem değişecek. Hakimlere takdir yetkisi tanınacak; özellikle cinayet ve benzeri ağır suçlarda yaş indirimi uygulanmayacak. Böylece çocukların 'yaş indirimiyle kurtulursun' vaadiyle suç örgütlerinin eline düşmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Düzenleme yalnızca ceza indirimlerini kaldırmakla sınırlı olmayacak. Çocukları suça sürükleyen aileler hakkında cezai yaptırımlar öngörülüyor. Önleyici tedbirleri yerine getirmeyen kamu görevlileri de sorumlu tutulacak.