MasterChef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu şiddet ve boşanma iddialarıyla gündeme geldi. Gösterdiği performansla geniş bir hayran kitlesi edinen ve Altın Kupa mücadelesinde de favori yarışmacılar arasında gösterilen Barbaros Yoloğlu’nun eşinin iddiaları kafa karıştırdı. Pek MasterChef Barbaros Yoloğlu kimdir?

MasterChef Altın Kupa ile ekrana dönen Barbaros Yoloğlu, bu kez eşinin ifşaları nedeniyle gündem oldu. MasterChef Barbaros Yoloğlu’nu eşi Şule İdil Aydın, 2023 yılında nikah masasına oturduğu Barbaros Yoloğlu'nun kendisi adına birçok kez kredi çektiğini belirtti. Aydın, maddi ve manevi sorumlulukları yerine getirmemesi nedeniyle eşine boşanma davası açtığını duyurdu.

MASTERCHEF BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?

Barbaros Yoloğlu, Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluk döneminde güreş başta olmak üzere çeşitli sporlarla ilgilendi ancak lise döneminde yönünü aşçılığa çevirdi. Turizm lisesinde eğitim aldıktan sonra Türkiye’nin farklı turizm bölgelerinde staj yaparak mesleki deneyimini geliştirdi. Üniversite eğitimi için Erzurum’a giden Yoloğlu, burada gastronomi alanında kendini geliştirmeye devam etti. Profesyonel mutfak kariyerinin ilk yıllarında Bodrum Bitez’de bir restoranda aşçılık yaparak dikkat çekti.

MasterChef Türkiye 2020 sezonu ise Yoloğlu’nun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Yarışmada gösterdiği performansla finale kalan iki isimden biri oldu ancak şampiyonluğu Serhat Doğramacı’ya kaptırdı. Final sonrası popülerliği artan Barbaros, gastronomi alanında kendi iş girişimlerini hayata geçirdi. Samsun’da açtığı hamburger restoranıyla adından söz ettirdi.

EŞİNİN ŞİDDET VE BOŞANMA İDDİALARI

Barbaros Yoloğlu’nun “boşandım” açıklaması sosyal medyada gündem olurken eşi Şule İdil Aydın’dan dikkat çeken bir cevap geldi. Aydın, ünlü şefin iddiasını kesin bir dille yalanlayarak evli olduklarını ve boşanma davası açtığını açıkladı. Psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü öne süren Aydın’ın ifadeleri, tartışmayı daha da büyüttü.

