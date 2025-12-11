TV8’de ekranlara gelen MasterChef Türkiye Altın Kupa tüm heyecanıyla sürerken, yarışmanın öne çıkan isimlerinden Barbaros Yoloğlu hakkında dikkat çekici iddialar gündeme taşındı. MasterChef’te gösterdiği performansla geniş bir hayran kitlesi edinen ve Altın Kupa mücadelesinde de favori yarışmacılar arasında gösterilen Barbaros Yoloğlu’nun özel hayatına ilişkin gelişmeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yoloğlu eşi Şule İdil Aydın ile boşandığını açıklamıştı ancak Aydın’dan çarpıcı iddialar geldi.

Barbaros Yoloğlu, 2023 yılında Şule İdil Aydın ile evlenmiş ve çift kısa sürede magazin dünyasında konuşulan isimler arasına girmişti. Samsunlu şef, memleketinde bir restoran açarak iş hayatında da ses getirmiş, MasterChef’le elde ettiği popülaritesiyle dikkatleri üzerine toplamıştı. Yarışmanın ilk sezonlarından birinde ikincilik elde eden Yoloğlu, bu yıl da Altın Kupa’da yarışarak yeniden gündeme geldi.

Öte yandan Barbaros Yoloğlu’nun özel hayatıyla ilgili sosyal medyada boşandığını açıklaması sonrası gözler eşi Şule İdil Aydın’a çevrildi.

MasterChef Barbaros Yoloğlu “Boşandım” dedi, eşi yalanladı! Dikkat çeken şiddet iddiası…

“BOŞANMA DAVASI YOK” DEDİ VE İDDİALARI SIRALADI

Şule İdil Aydın, Barbaros’un yaptığı açıklamayı kesin bir dille yalanlayarak, kendisi tarafından açılmış devam eden bir boşanma davası olduğunu belirtti. Aydın, Barbaros tarafından açılmış herhangi bir boşanma davası olmadığını vurguladı. Bununla birlikte, kamuoyunu sarsan iddialar da peş peşe geldi.

Aydın, İstanbul’da açılan iş yerleri için kendi üzerine yüksek miktarlarda kredi çekildiğini öne sürdü. Yaklaşık bir yıldır psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını belirten Aydın, bu gerekçelerle Barbaros Yoloğlu’na boşanma davası açtığını açıkladı.

Açıklamasının tamamında ise şu ifadeleri kullandı:

İDDİALAR GÜNDEMİ SALLADI

Barbaros Yoloğlu cephesinden konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılmazken, ortaya atılan iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. MasterChef izleyicileri ve yarışmanın takipçileri, çift arasındaki sürecin nasıl ilerleyeceğini merakla bekliyor.

