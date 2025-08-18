Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > "Suça sürüklenen çocuklar" için yeni düzenleme sinyali: Yılmaz Tunç açıkladı! Bazı kanunlar değişecek

"Suça sürüklenen çocuklar" için yeni düzenleme sinyali: Yılmaz Tunç açıkladı! Bazı kanunlar değişecek

Adalet Bakanı Tunç, Minguzzi'nin ardından Hakan Çakır'ın da öldürülmesi sonrası 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olaylarında bazı kanunların değişeceğinin sinyalini verdi. Tunç, "Çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur" dedi ve gündemdeki kapsamlı düzenlemelere değindi.

Matia Ahmet Minguzzi cinayetinin bir benzeri, geçtiğimiz günlerde Ankara'da meydana geldi.   22 yaşındaki Hakan Çakır, merdivende yol verme meselesi nedeniyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden 14 ve 17 yaşlarındaki iki kardeş tarafından öldürüldü. Katillerin yaşından büyük suç dosyası ise gözleri uzun zamandır konuşulan 'infaz yasasına' çevirdi. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Tunç, olayın derinden üzdüğünü olayla ilgili bağlantılı 4 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. 

Bakan, ayrıca infaz yasasında yeni düzenlemenin yolda olduğunun sinyalini verdi. 

TUNÇ AÇIKLAMASINDA ŞUNLARI KAYDETTİ:

Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır adlı genç kardeşimizin hayatını kaybetmesine yol açan elim olay, hepimizi derinden üzmüştür.

Olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “kasten öldürme” suçundan başlatılan soruşturma çok yönlü olarak yürütülmekte olup, 4 şüpheli Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.

Şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez. Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir.

"DÜZENLEME İHTİYACI DOĞDU"

Bu çerçevede çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur. 

  •  15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK’nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi,
  •  Çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması,
  •  Aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi,
  •  Sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi ve gerekçesiz olarak alınmamasının önlenmesi,
  • Çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitimevlerine ayrılabilmesi,
  • Çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması, ihmal veya gecikme gösteren kamu görevlilerine yaptırım öngörülmesi,
  •  Çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba veya sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir.

Amacımız, bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamaktır. 

Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız.

Üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzenlemeleri tüm paydaşlarla istişare ederek en kısa sürede tamamlayacak ve taslak çalışmamızı yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz.

 

