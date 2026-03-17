Trendyol Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Trabzonspor 27’nci hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor deplasmanına konuk olmaya hazırlanıyor. Trabzonspor Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, kimler eksik merakla araştırılırken Trabzonspor'un kamp kadrosu da açıklandı. İşte kadrodaki isimler ve eksikler...

Ligde 57 puanla üst sıralarda yer alan Trabzonspor Eyüpspor deplasmanında kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek adına sahada olacak. Trabzonspor’un gol yollarındaki en önewmli silahı olan Nijeryalı forvet Paul Onuachu, Eyüpspor karşısında da takımının en büyük kozlarından biri olacak. Süper Lig’de 21 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan deneyimli oyuncunun performansı da heyecanla bekleniyor. Peki, Trabzonspor Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, kimler eksik?

Kamp kadrosunu açıkladı! Trabzonspor Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, kimler eksik?

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 27’nci haftasında oynanacak Trabzonspor-Eyüpspor karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. İstanbul’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak mücadele BeinSports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Trabzonspor’da kritik mücadele öncesi sakatlıkları bulunan Edin Visca, Arseniy Batagov ve Boran Başkan kadroda yer almadı.

Oulai, Savic, Folcarelli ve Muçi ise sarı kart ceza sınırındsa bulunuyor. Oyuncular Eyüpspor karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen yapacak, mücadelenin dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak.

TRABZONSPOR'UN EYÜPSPOR MAÇI KAMP KADROSU

Andrea Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayır, Paul Onuachu

