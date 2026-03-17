Trendyol Süper Lig’de 27. hafta programında değişiklik yapıldı. Göztepe-Galatasaray maçının ertelenmesiyle birlikte yeni tarih ve erteleme nedeni futbolseverlerin gündemine geldi.

Süper Lig’de sezonun kritik haftalarına girilirken Türkiye Futbol Federasyonu, 27. hafta maç programını üçer gün öne çekti. Özellikle Galatasaray’ın Göztepe deplasmanında oynayacağı karşılaşmanın ertelenmesi, sarı-kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer aldı.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN ERTELENDİ?

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında oynanması planlanan Göztepe-Galatasaray karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. Ancak mücadelenin yeni oynanacağı tarih henüz resmi olarak açıklanmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan programa göre, 27. hafta maçları genel olarak öne çekilerek 17-19 Mart tarihleri arasında oynanacak şekilde planlandı.

18 Mart'ta Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele de bu kapsamda ertelenen maçlar arasında yer aldı. Yeni tarih ve saat bilgisi TFF tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

Göztepe-Galatasaray maçı ne zamana ertelendi, neden? Süper Lig 27. hafta maçları

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Göztepe-Galatasaray maçının ertelenmesinin temel nedeni, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmesi oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda Liverpool ile kritik bir rövanş maçına çıkacak.

18 Mart tarihinde oynanacak bu önemli karşılaşma nedeniyle, Galatasaray’ın lig fikstüründe düzenlemeye gidildi. Avrupa kupalarında mücadele eden takımların yoğun maç takvimi göz önünde bulundurularak erteleme kararı alındı.

Göztepe-Galatasaray maçı ne zamana ertelendi, neden? Süper Lig 27. hafta maçları

SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇLARI

17 Mart Salı

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Chobani)

18 Mart Çarşamba

16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Mart Perşembe

16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

