A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Romanya'yı konuk edeceği maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre; Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak Türkiye-Romanya maçının bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

2026 Dünya Kupası play-off yarı final karşılaşmanın genel bilet satışları 18 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

Milli Takım, Romanya'yı mağlup ettiği takdirde finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda karşılaşacak. Maçın galibi, 2026 Dünya Kupası'na gidecek.

Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 5 bin TL

Doğu Alt 115-116: 3 bin 500 TL

Batı Alt 102-125: 3 bin TL

Doğu Alt 114-117: 3 bin TL

Batı Üst 401-430: 2 bin 500 TL

Doğu Üst 415-416: 2 bin 500 TL

Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin TL

Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin TL

Kuzey Alt: Bin 250 TL

Güney Alt: Bin 250 TL

Kuzey Üst: Bin 250 TL

Güney Üst: Bin 250 TL

