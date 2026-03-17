TFF duyurdu: Türkiye-Romanya maçı öncelikli bilet satışları başladı
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Romanya'yı konuk edeceği maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.
- 2026 Dünya Kupası play-off yarı final karşılaşması, Tüpraş Stadı'nda 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
- Öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olanlar yararlanabilecek. Genel bilet satışları 18 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre; Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak Türkiye-Romanya maçının bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.
2026 Dünya Kupası play-off yarı final karşılaşmanın genel bilet satışları 18 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.
Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:
VIP: 5 bin TL
Doğu Alt 115-116: 3 bin 500 TL
Batı Alt 102-125: 3 bin TL
Doğu Alt 114-117: 3 bin TL
Batı Üst 401-430: 2 bin 500 TL
Doğu Üst 415-416: 2 bin 500 TL
Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin TL
Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin TL
Kuzey Alt: Bin 250 TL
Güney Alt: Bin 250 TL
Kuzey Üst: Bin 250 TL
Güney Üst: Bin 250 TL