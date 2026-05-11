Giresun’da hayatını kaybeden Rabia Naz’ın ailesi Adalet Bakanı Gürlek ile görüşecek. Dosyada “Delil karartma” şüphesi gündeme gelmişti.

Gamze Erdoğan / ANKARA - Türkiye’deki faili meçhul dosyaların aydınlatılmaya başlaması acılı aileleri sevindirirken, aileler Adalet Bakanlığı’nın kapısını çalıyor. Bu kapsamda ailelerle birebir görüşen Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilerleyen günlerde, 6 yıl önce Giresun’da hayatını kaybeden Rabia Naz’ın ailesiyle bir araya gelecek.

Gazetemize konuşan baba Şaban Vatan, Bakanlık tarafından arandıklarını ve görüşme için gün belirleneceğini ifade etti.

“DELİL KARARTMA” ŞÜPHESİ

Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz eylül ayında Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın “gereken özen ve ciddiyetten uzak” yürütüldüğüne hükmetmişti. AYM, hayat hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vererek aileye 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermişti. Baba Şaban Vatan, AYM’nin kararıyla ihlallerin netleştiğini, delillerin karartıldığını ve ifadelerin alınmadığını savunarak AYM’nin “hayat hakkı ihlali” tespitine rağmen dosyanın zaman aşımı nedeniyle yeniden açılmamasına itiraz etmişti.

Sonrasında dosya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınmıştı. Dosyadaki “delil karatma” şüphesini ve ailenin dönemin savcı ve polisleri hakkında bulunduğu suç duyurusunu geçtiğimiz günlerde gündeme taşımıştık.



