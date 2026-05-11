Yozgat’ta bulunan, Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan makak maymunu Bozok getirildiği yeni yuvası Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkında koruma altına alındı. Acı bibere ve yeşil yapraklı besinlere ilgi gösteren Bozok, çilek ve kiviyi sevmedi.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan Bozok, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak Ankara’ya getirildi.

Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nda karantina altında tutulan Bozok, yeni yaşam alanına uyum sağlamaya çalışıyor. Günün büyük bölümünü çevresini izleyerek geçiren makak maymununun davranışları ve beslenme alışkanlıkları yakından takip ediliyor.

Makak maymunu Bozok acı biber bağımlısı çıktı!

ACI BİBERİ ÇOK SEVİYOR, ÇİLEĞİ YEMİYOR

Veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri yapılan Bozok’un hangi besinleri sevip sevmediği de belirleniyor. Bakıcısının verdiği yiyecekleri tek tek inceleyen Bozok, özellikle biber ve yeşil yapraklı besinlere ilgi gösterirken çilek ve kiviyi tercih etmiyor.

30 YILA KADAR YAŞAYABİLİYORLAR

İbrahim Duman, makak maymunlarının primatlar grubunda yer aldığını belirterek, genellikle Asya ve Hindistan’ın dağlık bölgelerinde yaşadıklarını söyledi.

Duman, “Yapraklar ve meyvelerle beslenirler. Ergenlik dönemlerinde insanlara karşı saldırgan davranışlar sergileyebilirler. Doğal koşullarda ortalama 10 ila 15 yıl yaşarlar. Uygun bakım koşullarında ise yaşam süreleri 25 ila 30 yıla kadar uzayabilir” dedi.

Bozok’un karakterini ve beslenme alışkanlıklarını gözlemlediklerini belirten Duman, hangi besinleri sevdiğini, herhangi bir alerjik reaksiyon gösterip göstermediğini ve insanlara karşı davranışlarını takip ettiklerini ifade etti.

Duman, Bozok’un özellikle yeşil yapraklı besinleri sevdiğini belirterek, “Şu anda biberi çok seviyor. Primatların temel özelliklerinden biri acıyı sevmeleridir. Çilek ve kiviyi ise sevmediğini gözlemledik” diye konuştu.

