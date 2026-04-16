Hindistan'da bir kişi, çevresindeki maymunu korkutup kaçırmak amacıyla eline aldığı demir borunun yüksek gerilim hattına çarpması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olay, sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu.

Sokak hayvanlarıyla yaşanan etkileşimlerin sık görüldüğü Hindistan, bu kez sıra korkunç bir kazaya sahne oldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yerleşim yerinde karşılaştığı bir maymunu bölgesinden uzaklaştırmaya çalışan şahıs, hamlesinin bedelini canıyla ödedi.

Hindistanda acı olay! Maymunu korkutmak isterken canından oldu

HAYVANI KORKUTMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Olay anında elinde uzun bir demir boru bulunan talihsiz adam, hayvanı korkutmak için boruyu havaya kaldırdı. Ancak bu kontrolsüz hareket sırasında metal boru, caddeden geçen elektrik tellerine temas etti. Borunun iletkenliği nedeniyle saniyeler içinde yüksek voltaja maruz kalan şahıs, saniyeler içinde yere yığıldı.

ORACIKTA HAYATINI KAYBETTİ

Durumu gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşanan acı kaybın ardından yetkililer, yerleşim alanlarındaki elektrik hatlarına karşı halkı uyararak, özellikle bu tür riskli bölgelerde uzun ve metal objelerle müdahalede bulunulmaması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası