ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) azalan mühimmat stoklarını takviye etmek amacıyla dev otomotiv üreticileriyle temasa geçtiği öne sürüldü. ABD Başkanı Trump savaşın başında yaptığı açıklamada, ülkesinin orta ve üst-orta segment askeri mühimmat stoklarının hiç olmadığı kadar iyi durumda olduğunu belirterek, "Savaşlar yalnızca bu silahlarla bile sonsuza dek ve son derece başarılı şekilde sürdürülebilir. " demişti.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, özellikle otomotiv üreticilerinin askeri üretimde daha fazla rol almasını istiyor. Bu kapsamda Pentagondan yetkililer, Ford Motor Üst Yöneticisi (CEO) Jim Farley ile General Motors (GM) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mary Barra'nın da aralarında bulunduğu üst düzey otomotiv yöneticileriyle bir araya geldi.

Pentagonda mühimmat sıkıntısı! Stoklar eridi, görüşmeler başladı

Kaynaklar, Ukrayna ve İran'daki savaşların ABD'nin mühimmat stoklarını erittiğini, bu nedenle Pentagonun otomotiv şirketlerini devreye sokmayı düşündüğünü iddia etti.

"SAVAŞ ZAMANI KOŞULLARI"

Bu görüşmeler, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in “savaş zamanı koşulları” dediği bir anlayışla, askeri üretimi artırmaya yönelik atılan son adımlardan biri olarak görülüyor.

"SAVAŞTAN ÖNCE BAŞLAMIŞTI"

Yetkililere göre bu temaslar, İran’daki savaş başlamadan önce zaten başlamıştı. Ancak son çatışmalar, ABD’nin mühimmat stokları üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Bu durum, ordunun mühimmat, füze ve insansız hava araçlarına karşı kullanılan sistemler gibi ekipmanları hızla artırmak için özel sektörden daha fazla destek alması gerektiğini gösteriyor.

ABD’li üretim şirketlerinin yöneticileriyle yapılan görüşmelerde, savunma yetkilileri silah üretimini artırmanın bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Ayrıca şirketlere, Pentagon’un yerli üretim kapasitesini güçlendirmesine nasıl katkı sağlayabilecekleri soruldu. Bunun yanında yöneticilerden, savunma projelerinde daha fazla yer almalarının önündeki engelleri -örneğin sözleşme şartları ya da ihale süreçlerindeki zorluklar- açıkça belirtmeleri istendi.

"NEREDEYSE SINIRSIZ BİR TEDARİK KAPASİTESİNE SAHİBİZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin orta ve üst-orta segment askeri mühimmat stoklarının hiç olmadığı kadar iyi durumda olduğunu belirterek, "Bu silahlarda neredeyse sınırsız bir tedarik kapasitesine sahibiz. Savaşlar yalnızca bu silahlarla bile sonsuza dek ve son derece başarılı şekilde sürdürülebilir. ABD’nin stokları dolu ve ülkemiz güçlü ve büyük bir zafer kazanmaya hazır" açıklamasında bulunmuştu.

