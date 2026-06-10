ÖSYM'nin 2026 YKS sınav giriş belgelerini erişime açmasının ardından çok sayıda aday Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmaya çalıştı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle "ÖSYM AİS çöktü mü?", "YKS başvuru ekranı neden açılmıyor?" ve "ais.osym.gov.tr erişim sorunu mu var?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi.

YKS sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden belgelerini görüntülemek istedi. Ancak bazı kullanıcılar sisteme erişimde yavaşlama ve bağlantı sorunları yaşadıklarını bildirirken, gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi.

ÖSYM AİS ÇÖKTÜ MÜ?

ÖSYM tarafından 2026-YKS sınava giriş belgelerinin erişime açıldığının duyurulmasının ardından adaylar aynı anda AİS sistemine giriş yapmaya başladı. Bu durum, özellikle ilk saatlerde sistemde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, sayfanın geç açıldığını veya giriş sırasında hata mesajlarıyla karşılaştığını paylaştı.

Ancak haberin yayımlandığı saat itibarıyla ÖSYM tarafından sistemin tamamen çöktüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sınav giriş belgeleri, sonuç açıklamaları ve başvuru dönemlerinde benzer yoğunlukların zaman zaman yaşanabildiği biliniyor. Bu nedenle adayların belirli aralıklarla tekrar giriş yapmayı denemeleri tavsiye ediliyor.

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yürütülen işlemlerde yoğunluğun azalmasıyla birlikte erişimin normale dönmesi bekleniyor. Sisteme giriş yapmak isteyen adaylar, internet tarayıcılarını yenileyerek veya farklı cihazlardan erişim sağlayarak işlemlerini gerçekleştirmeyi deneyebilir.

ÖSYM başvuru ekranı erişim sorunu! YKS başvuru ekranı (AİS) neden açılmıyor?

ÖSYM BAŞVURU EKRANI NEDEN AÇILMIYOR?

ÖSYM AİS ekranının açılmamasının en yaygın nedenlerinden biri aynı anda sisteme giriş yapmaya çalışan kullanıcı sayısındaki artış olarak gösteriliyor. Özellikle YKS sınav giriş belgeleri, sonuç açıklamaları ve tercih dönemlerinde sistem yoğunluğu nedeniyle geçici erişim sorunları yaşanabiliyor.

Bazı durumlarda internet bağlantısı, tarayıcı önbelleği veya cihaz kaynaklı teknik sorunlar da erişim problemlerine yol açabiliyor. Adayların farklı bir tarayıcı kullanmaları, önbelleği temizlemeleri veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden giriş yapmaları öneriliyor.

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