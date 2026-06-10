YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) adaylarının merakla beklediği sınav giriş belgeleri yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı duyuruda 2026 YKS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi. Adaylar sınava girecekleri yer bilgilerinin yer aldığı YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden görüntüleyebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 20 ve 21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20 Haziran'da uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran'da uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

YKS sınav yerleri açıklandı! ÖSYM AİS 2026 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan YKS sınav giriş belgesi duyurusunda; "20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 11.40'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI" denildi.

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