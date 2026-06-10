The Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, düşen Apache helikopteri sonrası ilk etapta İran'a yönelik geniş çaplı bir askeri operasyon fikrine mesafeli yaklaştı. Ancak Beyaz Saray'da Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine tarafından sunulan istihbarat brifinginin ardından tutumunu değiştiren Trump, İran'daki askeri hedeflere yönelik misilleme operasyonuna onay verdi.

Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen bir ABD Apache saldırı helikopteri, Washington ile Tahran arasındaki gerilimi yeniden sıcak çatışma noktasına taşıdı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, helikopterin İran yapımı bir kamikaze İHA tarafından vurulduğu değerlendirilirken, olayın ardından ABD ordusu İran'daki askeri hedeflere yönelik geniş çaplı bir misilleme operasyonu düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) operasyonun tamamlandığını duyururken, İran ve müttefik unsurların karşı saldırılarıyla bölgede alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

Trump ilk başta İran saldırısına karşı çıktı, Beyaz Saray'daki brifing her şeyi değiştirdi: 3 dalga halinde vurmaya başladılar!

TRUMP’IN FİKRİNİ DEĞİŞTİREN İKİ BAKAN OLDU

The Wall Street Journal'ın üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump salı sabahı yaptığı ilk değerlendirmede düşen Apache helikopteri olayını büyütmemiş ve "Büyük bir mesele değil, en önemlisi pilotlarımızın durumu iyi" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ilk etapta İran'a yönelik geniş kapsamlı bir askeri misilleme seçeneğine de sıcak bakmadı.

Ancak Trump'ın ilk etapta sergilediği temkinli yaklaşım, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen acil güvenlik toplantısının ardından değişti.

Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Trump'a Umman açıklarında düşen Apache helikopterine ilişkin istihbarat ve teknik değerlendirmeleri sundu. İki Bakan da "Saldırının kasıtlı olup olmadığına bakılmaksızın, bir Amerikan unsuruna yapılan bu saldırı en sert cevabı hak ediyor"dedi.

Trump ilk başta İran saldırısına karşı çıktı, Beyaz Saray'daki brifing her şeyi değiştirdi: 3 dalga halinde vurmaya başladılar!

Görüşmenin ardından Trump, İran'daki askeri hedeflere yönelik operasyon için onay verdi.

ÜÇ DALGA HALİNDE VURULDU: HAVA SAVUNMA VE RADAR ÜSLERİ İMHA EDİLDİ

CENTCOM, ABD Hava Kuvvetleri ve Donanmasına ait jetlerin katıldığı hava operasyonunda, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran askeri tesislerinin hedef alındığını kaydetti.

Üç dalga halinde gerçekleştirilen missilleme saldırılarda, İran’a ait çok sayıda hava savunma bataryası, yer kontrol istasyonu ve gözetleme radar üssü hassas güdümlü mühimmatlarla tam isabetle vurularak imha edildi.

Pentagon, operasyonun ABD kuvvetlerine ve bölge sularından geçiş yapan uluslararası ticari gemilere yönelik saldırılara karşı tamamen "orantılı bir cevap" olduğunu ileri sürdü.

BASRA KÖRFEZİ’NDE KARŞI SALDIRI DALGASI

ABD saldırısının hemen ardından İran İslam Devrim Muhafızları, Bahreyn’de konuşlu bulunan ABD Beşinci Filosu’na yönelik geniş çaplı kamikaze İHA saldırısı başlattığını duyurdu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı halka acil koduyla "en yakın güvenli sığınaklara gidin" çağrısı yaparken, savaş komşu ülkelere de sıçradı.

Kuveyt Ordusu, resmi makamlarca yapılan açıklamada hava savunma sistemlerinin acilen devreye girdiğini ve ülkeye yönelen füzeleri engellemeye çalıştıklarını bildirdi. Ürdün devlet televizyonu ise silahlı kuvvetlerin, Ürdün hava sahasını kullanarak İsrail veya ABD üslerine doğru ilerleyen İran'a ait 5 adet balistik füzeyi havada vurarak düşürdüğünü ilan etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise "Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz hiçbir tehdidi cevapsız bırakmayacaktır, bölgedeki yabancı güçler için tek güvenli çözüm çekilmeleridir" açıklamasını yaptı.

Trump ilk başta İran saldırısına karşı çıktı, Beyaz Saray'daki brifing her şeyi değiştirdi: 3 dalga halinde vurmaya başladılar!

DENİZDE YAPAY ZEKA DESTEKLİ KURTARMA OPERASYONU

Apache helikopterinin düşmesinin ardından denize atlayarak kurtulan iki ABD'li mürettebatın, gece boyunca zorlu koşullarda yardım beklediği ortaya çıktı. Pentagon kaynaklarına göre askerlerin kurtarılması için insansız sistemlerin de kullanıldığı özel bir operasyon yürütüldü.

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