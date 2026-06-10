Skoda, yeni elektrikli modeli Epiq’in seri üretimine İspanya’daki Volkswagen Navarra fabrikasında başladı. Epiq, aynı zamanda Skoda’nın tarihinde İspanya’da üretilen ilk model olarak dikkat çekiyor. Markanın en uygun fiyatlı elektriklisi, önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.

Skoda’nın İspanya’da üretilen ilk modeli olan elektrikli Epiq banttan inmeye hazır. Epiq, yakın zamanda tanıtılacak yeni nesil elektrikli SUV modeli Skoda Peaq ile birlikte markanın elektrikli mobilite stratejisinin temel taşlarından biri olacak.

Model, 85 kW ile 155 kW arasında değişen güç seçenekleri ve farklı batarya alternatifleriyle sunulacak.

En ucuz elektrikli Skoda üretime girdi: Türkiye’de de satışa çıkacak

440 KİLOMETRE MENZİL

Yeni Epiq modeli, kompakt boyutları ve geniş yaşam alanıyla dikkat çekiyor. Epiq yaklaşık 440 kilometre menzil sunarken, hızlı şarj desteğiyle bataryası yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 24 dakikada doldurulabiliyor.

Epiq, Skoda’nın yeni “Modern Solid” tasarım dilini tamamen kullanan ilk seri üretim model oldu. İlk kez Vision 7S konsept modelinde görülen bu tasarım detayları, Epiq ile birlikte seri üretime taşındı. Parlak siyah ön yüz ve yeni T şeklindeki far imzası, yan profilde yüksek omuz çizgisi, tavan rayları gibi detaylar SUV karakterini destekliyor.

En ucuz elektrikli Skoda üretime girdi: Türkiye’de de satışa çıkacak

Model, 4.171 mm uzunluğa, 1.798 mm genişliğe ve 1.581 mm yüksekliğe ve 2.601 mm aks mesafesine sahip. Epiq’in bagaj hacmi ise 475 litre olarak açıklanırken, ön bölümde de 25 litrelik ön bagaj alanı bulunuyor.

Epiq modelinde ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli Climatronic klima ve kablosuz telefon şarjının yanı sıra panoramik cam tavan, ısı pompası ve çekme demiri gibi özellikler tercih edilebiliyor. Ayrıca üst donanımlarda Matrix LED farlar, aydınlatmalı ön ızgara, Canton ses sistemi, panoramik kamera sistemi ve uzaktan park desteği gibi teknolojiler yer alıyor.

En ucuz elektrikli Skoda üretime girdi: Türkiye’de de satışa çıkacak

DİJİTAL İÇ MEKAN

Yeni Epiq’in iç mekanının merkezinde, 13 inçlik Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Skoda’ya özel uygulamaların yanı sıra Spotify, YouTube ve Google Maps gibi üçüncü parti uygulamalara da erişim sağlanabiliyor.

En ucuz elektrikli Skoda üretime girdi: Türkiye’de de satışa çıkacak

FARKLI GÜÇ SEÇENEKLERİ

85 kW ile 155 kW arasında değişen güç seçenekleri ve farklı batarya alternatifleriyle sunulacak model, çift yönlü şarj teknolojisi ile, bataryasında depolanan enerjiyi dışarıya aktarabiliyor. Model aynı zamanda markanın tek pedallı sürüş imkanı sunan ilk elektrikli aracı oldu.

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