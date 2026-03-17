EuroLeague’de ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko mücadelesi basketbolseverlerin gündeminde. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçın yayın bilgileri ve detayları araştırılıyor. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden izlenir?

EuroLeague’de sezonun kritik haftalarına girilirken ertelenen maçların takvimi de netleşti. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko, deplasmanda güçlü rakibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanması planlanan ancak ertelenen mücadele, iki takımın sıralamadaki konumu nedeniyle büyük önem taşıyor.

Temsilcimiz ligde liderlik koltuğunda yer alırken, Olympiakos ise üst sıralardaki yerini koruma hedefiyle sahaya çıkacak.

OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

4 Aralık 2025 tarihinde Yunanistan'da oynanması gereken ancak hava koşulları sebebiyle ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı 17 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Yunanistan’da bulunan Barış ve Dostluk Salonu’nda gerçekleşecek mücadele, Avrupa basketbolunun en kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 30 maçta 22 galibiyet alarak liderlik koltuğunda bulunuyor. Olympiakos ise 31 maçta 20 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Olympiakos-Fenerbahçe Beko karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Basketbolseverler için sezonun en dikkat çeken maçlarından biri olarak gösterilen bu karşılaşma, hem liderlik yarışı hem de play-off sıralaması açısından belirleyici rol oynayabilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası