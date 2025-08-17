Hakan Çakır'ın katillerinin sicili kabarık çıktı: Sürü halinde sokaklarda dolaşıp kılıçla dehşet saçmışlar!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır'ı bıçaklayarak öldüren şahısların olaydan bir süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Sene başında meydana gelen ve o günden bu yana ülke gündeminden düşmeyen Matia Ahmet Minguzzi cinayetinin bir benzeri, geçtiğimiz günlerde Ankara'da meydana gelmişti.

10 Ağustos akşamı iddialara Hakan Çakır, kız kardeşine yapılan taciz sonrası çıkan kavgada 14 ve 17 yaşlarındaki iki kardeş tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili polis tarafından saldırgan T.Z., S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.’nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklanırken, U.K. ise serbest bırakılmıştı.

SOKAKTAKİ İNSANLARA KILIÇ ÇEKMİŞLER

Hakan Çakır'ı öldüren şahısların cinayetten bir süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Sürü halinde dolaşan şahısların bir düğün sonrası sokakta eğlenen başka kişilere kılıç çektikleri görüldü.

PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tutuklanan 3 kardeşin, sosyal medya hesaplarından uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla fotoğraflar paylaştığı tespit edildi. Hakan Çakır'ı öldüren katilin ise TikTok hesabından başka birinin kafasına silah dayayıp çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.