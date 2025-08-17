Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Hakan Çakır'ın katillerinin sicili kabarık çıktı: Sürü halinde sokaklarda dolaşıp kılıçla dehşet saçmışlar!

Hakan Çakır'ın katillerinin sicili kabarık çıktı: Sürü halinde sokaklarda dolaşıp kılıçla dehşet saçmışlar!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cinayet, Ankara, Kılıç, Cinayet Zanlısı, Kardeş, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'daki Hakan Çakır cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Çakır'ı defalarca bıçaklayarak öldüren, yaşları 14 ve 17 olan cinayet zanlısı iki kardeşin, bir düğün sonrası sokakta eğlenen başka kişilere kılıç çektikleri görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır'ı bıçaklayarak öldüren şahısların olaydan bir süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Sene başında meydana gelen ve o günden bu yana ülke gündeminden düşmeyen Matia Ahmet Minguzzi cinayetinin bir benzeri, geçtiğimiz günlerde Ankara'da meydana gelmişti.

10 Ağustos akşamı iddialara Hakan Çakır, kız kardeşine yapılan taciz sonrası çıkan kavgada 14 ve 17 yaşlarındaki iki kardeş tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili polis tarafından saldırgan T.Z., S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.’nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklanırken, U.K. ise serbest bırakılmıştı.

Hakan Çakır'ın katillerinin sicili kabarık çıktı: Sürü halinde sokaklarda dolaşıp kılıçla dehşet saçmışlar! - 1. Resim

SOKAKTAKİ İNSANLARA KILIÇ ÇEKMİŞLER

Hakan Çakır'ı öldüren şahısların cinayetten bir süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Sürü halinde dolaşan şahısların bir düğün sonrası sokakta eğlenen başka kişilere kılıç çektikleri görüldü.

Hakan Çakır'ın katillerinin sicili kabarık çıktı: Sürü halinde sokaklarda dolaşıp kılıçla dehşet saçmışlar! - 2. Resim

PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tutuklanan 3 kardeşin, sosyal medya hesaplarından uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla fotoğraflar paylaştığı tespit edildi. Hakan Çakır'ı öldüren katilin ise TikTok hesabından başka birinin kafasına silah dayayıp çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Hakan Çakır'ın katillerinin sicili kabarık çıktı: Sürü halinde sokaklarda dolaşıp kılıçla dehşet saçmışlar! - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Husiler Tel Aviv'e füze yağdırdı! Sığınaklara akın ettilerRobotlar hünerlerini sergiledi: Futbol, atletizm ve kick boks'ta yarıştılar!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Van'da operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirildi - 3. SayfaVan'da operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirildiAntalya'da esrarengiz olay: Park ettiği aracından cesedi çıktı! - 3. SayfaEsrarengiz olay: Park ettiği aracından cesedi çıktı!Bingöl'de gıda zehirlenmesi yaşayan vatandaşların imdadına askeri helikopter yetişti - 3. SayfaZehirlenen vatandaşların imdadına askeri helikopter yetiştiİmamoğlu'nda alevler yükseldi! Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı - 3. Sayfaİmamoğlu'nda alevler yükseldi! Adana'da ormanlık alanda yangın çıktıGaziantep'te feci kaza! Can kaybı ve yaralılar var - 3. SayfaGaziantep'te feci kaza! Can kaybı ve yaralılar varErzurum'da katliam gibi kaza: Kafa kafaya çarpıştılar, can pazarı yaşandı! - 3. SayfaKafa kafaya çarpıştılar, can pazarı yaşandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...