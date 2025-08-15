Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İkinci Minguzzi olayı! Bıçaklı saldırıya uğrayan Hakan Çakır'ın katilleri suç makinası çıktı

İkinci Minguzzi olayı! Bıçaklı saldırıya uğrayan Hakan Çakır'ın katilleri suç makinası çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Haber Merkezi
- Güncelleme:
İkinci Minguzzi olayı! Bıçaklı saldırıya uğrayan Hakan Çakır&#039;ın katilleri suç makinası çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı, Haber Merkezi

Ankara'da iki aile arasında çıkan tartışma, saldırıya dönüştü. 22 yaşındaki Hakan Çakır 14 ve 17 yaşındaki iki genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Sosyal medyada kız kardeşi ve annesini savunduğu için öldürüldüğü iddia edilen Çakır'ın katillerinin suç makinası olduğu ortaya çıktı.

Yakın zamanda meydana gelen Matia Ahmet Minguzzi cinayetinin bir benzeri sosyal medyada gündem oldu.  

Ajanslara yansıdığı şekliyle 10 Ağustos akşamı Ankara Keçiören’de meydana gelen olayda iki aile arasında çıkan yol verme kavgası çıktı.

İddialara göre, Hakan Çakır (22), kız kardeşi ve annesiyle evine gittiğini sırada merdivenlerde oturan T. Z. (14) ile ağabeyi S.T. (17) ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Taraftarın yakınlarının da olaya dahil olmasıyla çıkan kavgada, Çakır ile babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Çakır bıçaklı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Hakan Çakır hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan ağabeyi ve babası ise müşahedeye alındı.

İkinci Minguzzi olayı! Bıçaklı saldırıya uğrayan Hakan Çakır'ın katilleri suç makinası çıktı - 1. Resim
Hakan Can Çakır'ın kız kardeşiyle paylaşımı. 

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Soruşturma süreci devam ederken olayla ilgili sosyal medyadaki iddialar da gündem oldu.

Saldırganların suç makinası oldukları ortaya çıktı. 

T. Z. (14) ile ağabeyi S.T. (17)'nin daha önce suç işledikleri ve Sincan Cezaevi'nden yaptıkları görüşmeleri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı. 

İkinci Minguzzi olayı! Bıçaklı saldırıya uğrayan Hakan Çakır'ın katilleri suç makinası çıktı - 2. Resim

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.’nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

Hakan Çakır cinayeti, Türkiye’yi sarsan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde katillerin 18 yaşından küçük olduğu cezalarında indirime gidilecek olması tartışmalarını tekrar alevlendirdi.

Minguzzi cinayetinde 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan katil ‘çocuk indirimi’ uygulanacağı için hukukçulara göre 10-15 yıl sonra cezaevinden şartlı olarak salıverilebilecek.

Benzer bir durumun Hakan Çakır cinayetinde de yaşanacak olması sosyal medyada olayı ikinici Minguzzi davasına dönüştürdü. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocuk yargılamalarına ilişkin bir çalışma yapıldığını açıklamıştı.

TBMM’nin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında ‘Yeni Minguzziler olmasın’ diye çocuk katillere verilen cezaların artırılması için adım atması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin adım atılması talimatını verdiği biliniyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Haber Merkezi

Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi çalışanları, Memur-Sen ve Sağlık-Sen İstanbul şubelerinden ortak basın açıklaması: Kararlılığımızı göstermek için buradayız43 yıldır sulama yapılan gölet kuraklığa yenik düştü! Köylüler zemini kazmaya başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti'den İsrail'e çok sert Filistin tepkisi - GündemAK Parti'den İsrail'e çok sert Filistin tepkisi43 yıldır sulama yapılan gölet kuraklığa yenik düştü! Köylüler zemini kazmaya başladı - GündemDurum ciddi! Köylüler zemini kazmaya başladıOkmeydanı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi çalışanları, Memur-Sen ve Sağlık-Sen İstanbul şubelerinden ortak basın açıklaması: Kararlılığımızı göstermek için buradayız - GündemOkmeydanı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi çalışanları, Memur-Sen ve Sağlık-Sen İstanbul şubelerinden ortak basın açıklaması: Kararlılığımızı göstermek için buradayızKampüsü domuz sürüsü bastı, havlayarak kovaladı! İzleyenler ne olduğunu anlayamadı - GündemDomuzları havlaya havlaya kovaladıMersin'in iki ilçesi alev alev! Mahalleler boşaltıldı, evler küle döndü - Gündem2 ilçe alev alev! Evler küle döndü73 ilde uyuşturucu operasyonu! 1695 zanlı yakalandı - Gündem73 ilde uyuşturucu operasyonu! 1695 zanlı yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...