İkinci Minguzzi olayı! Bıçaklı saldırıya uğrayan Hakan Çakır'ın katilleri suç makinası çıktı

Yakın zamanda meydana gelen Matia Ahmet Minguzzi cinayetinin bir benzeri sosyal medyada gündem oldu.

Ajanslara yansıdığı şekliyle 10 Ağustos akşamı Ankara Keçiören’de meydana gelen olayda iki aile arasında çıkan yol verme kavgası çıktı.

İddialara göre, Hakan Çakır (22), kız kardeşi ve annesiyle evine gittiğini sırada merdivenlerde oturan T. Z. (14) ile ağabeyi S.T. (17) ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Taraftarın yakınlarının da olaya dahil olmasıyla çıkan kavgada, Çakır ile babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Çakır bıçaklı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Hakan Çakır hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan ağabeyi ve babası ise müşahedeye alındı.

Hakan Can Çakır'ın kız kardeşiyle paylaşımı.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Soruşturma süreci devam ederken olayla ilgili sosyal medyadaki iddialar da gündem oldu.

Saldırganların suç makinası oldukları ortaya çıktı.

T. Z. (14) ile ağabeyi S.T. (17)'nin daha önce suç işledikleri ve Sincan Cezaevi'nden yaptıkları görüşmeleri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.’nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

Hakan Çakır cinayeti, Türkiye’yi sarsan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde katillerin 18 yaşından küçük olduğu cezalarında indirime gidilecek olması tartışmalarını tekrar alevlendirdi.

Minguzzi cinayetinde 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan katil ‘çocuk indirimi’ uygulanacağı için hukukçulara göre 10-15 yıl sonra cezaevinden şartlı olarak salıverilebilecek.

Benzer bir durumun Hakan Çakır cinayetinde de yaşanacak olması sosyal medyada olayı ikinici Minguzzi davasına dönüştürdü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocuk yargılamalarına ilişkin bir çalışma yapıldığını açıklamıştı.

TBMM’nin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında ‘Yeni Minguzziler olmasın’ diye çocuk katillere verilen cezaların artırılması için adım atması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin adım atılması talimatını verdiği biliniyor.