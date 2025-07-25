Erdoğan'dan Minguzzi talimatı! Yeni sistem tartışması, çocuk katiller yetişkinler gibi yargılanabilecek mi?

TBMM’nin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında ‘Yeni Minguzziler olmasın’ diye çocuk katillere verilen cezaların artırılması için adım atması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem çocukları suça sürükleyenler hem de ailelerin bu konudaki sorumluluğuna ilişkin talimat verdi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Türk Ceza Kanunu’nda 18 yaşından küçüklere uygulanan cezaların caydırıcı olmadığına yönelik tartışmalar sürerken, TBMM’nin önümüzdeki günlerde bu konuda yeni bir adım atabileceği belirtiliyor.

Türkiye’yi sarsan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 18 yaşından küçük olduğu için katilin cezasında indirime gidilecek olması tartışma konusu olmaya devam ediyor. 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan katil ‘çocuk indirimi’ uygulanacağı için hukukçulara göre 10-15 yıl sonra cezaevinden şartlı olarak salıverilebilecek. Hem Minguzzi’nin ailesi hem de kamuoyu indirimli ceza uygulamasına tepki gösteriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önceki gün çocuk yargılamalarına ilişkin bir çalışma yapıldığını açıklamıştı. Edinilen bilgilere göre, TBMM’nin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında ‘Yeni Minguzziler olmasın’ diye çocuk katillere verilen cezaların artırılması için adım atması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hem çocukları suça sürükleyenler hem de ailelerin bu konudaki sorumluluğuna ilişkin adım atılması talimatını verdi.

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YENİ KADEMELENDİRME YAPILABİLİR

Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında, 18 yaşından küçük çocukların işledikleri suçlara ilişkin verilen cezalarda yeni bir kademelendirme yapılacağı belirtiliyor. TBMM’de çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında kurulan araştırma komisyonunun taslak raporunda da söz konusu cezaların artırılmasına yönelik öneriler yer alıyor. Türk Ceza Kanunu’na göre fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu bulunmuyor. Yine 15 yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde de bir ceza sorumluluğuna yer verilmiyor. Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ise 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunuyor. Mevcut yasada yer alan cezaların yaşa göre yeniden kademelendirilmesi ve özellikle çocukları suça sürükleyen çetelere caydırıcı ceza verilmesi, ayrıca anne-babalara da bu kapsamda ceza uygulanması gibi seçenekler tartışılıyor.

DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR

Birçok Avrupa ülkesinde ise çocuk suçlularla ilgili cezalar Türkiye’den daha caydırıcı. Adalet Bakanlığı, Avrupa’daki örnekleri de inceleyerek özellikle Minguzzi örneğinde olduğu gibi, vahşice işlenen cinayetlerde katil 18 yaşından küçük olsa bile daha ağır bir ceza uygulanmasını gündeme getirecek. Bazı ülkelerde, çocuk failler, işledikleri suça göre yetişkin gibi yargılanıyor ve yetişkinlere verilen cezalar uygulanıyor. ABD’de birçok eyalette ağır suç işleyen 16-17 yaşındaki çocuklar, yetişkin gibi yargılanabiliyor. Bazı eyaletlerde bu sınır 14 yaşa kadar düşüyor. ABD’de 1993 tarihli bir davada mahkeme, 4 yaşındaki bir çocuğu vahşice öldüren 13 yaşındaki çocuğu yetişkin olarak yargılamış ve ceza indirimi uygulamamıştı. Kanada’da 14 yaş üstü suçlular, yine işledikleri suçun ağırlığına göre yetişkin mahkemesinde yargılanabiliyor. İngiltere’de de ağır suç işleyen 10 yaş üstü çocuklar, özel çocuk mahkemeleri yerine diğer mahkemelerde yargılanıyor.