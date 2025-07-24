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Ahmet Minguzzi cinayeti davası kabul edildi! 4 sanık hakim karşısına çıkacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ahmet Minguzzi cinayeti davası kabul edildi! 4 sanık hakim karşısına çıkacak
Cinayet, Tutuklama, Dava, Hakim, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde ortaya çıkan kamera kayıtları sonrası tutuklanan 2 şüpheliye açılan dava kabul edildi. 4 sanık 2 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen 2 sanıklı ana dava doyası ile sonradan tutuklanarak haklarında iddianame hazırlanan 2 sanığın dosyası birleştirildi.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ile B.B'nin yargılandığı ana dava dosyasıyla, olay günü bu kişilerin yanında oldukları belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan birleştirilme talepli hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Dosyaların birleşmesiyle davada yargılanan sanık sayısı 4'e yükseldi.

Duruşma 2 Ekim'de görülecek.

Ahmet Minguzzi cinayeti davası kabul edildi! 4 sanık hakim karşısına çıkacak - 1. Resim

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Ahmet Minguzzi cinayeti davası kabul edildi! 4 sanık hakim karşısına çıkacak - 2. Resim

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Öte yandan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle birleştirilme talepli iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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