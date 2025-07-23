Yasemin Minguzzi katledilen oğlu için eylem yaparken tehdit edildi: Seni de o veledin yanına gömeriz

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledilmesi sonrası yargıdan emsal karar çıkması için eylem yapan anne Yasemin aldığı tehdit mesajlarını gösterdi. Mesajda "Seni de o veledin yanına gömeriz" ifadelerinin yer aldığı görülürken anne Minguzzi bir kez daha infaz yasasının değişmesi gerektiğini ifade etti.

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi tanımadığı iki kişi tarafından katledilmişti. 2 sanıklı davadan emsal karar çıkması için anne Yasemin Minguzzi, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi başlatmıştı.

Eylemini devam ettirirken gelen tehdit mesajlarını kameralara gösteren acılı anne infaz yasasının değişmesi gerektiğini bir kez daha ifade etti.

"MEZAR EVİNİZ OLUR"

Söz konusu mesajda, "Bir saat önce tehdit mesajı. Şikayetinizi geri çekmezseniz bu sefer mezar eviniz olur. Anladın mı? Seni de o veledin yanına gömeriz" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

ÇOK SAYIDA İSİM EYLEME DESTEK VERDİ

Öte yandan Minguzzi'nin annesi, Bakırköy'deki eylemini sonlandırdı.

Yasemin Minguzzi'nin Özgürlük Meydanı'ndaki oturma eylemine dün akşam, çocukları öldürülen bazı annelerin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun eşi Nahide Dervişoğlu, İYİ Parti Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu destek verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ?

Minguzzi'yi beş kez bıçaklayan 15 yaşındaki B.B. ile bıçaklandıktan sonra yere düşen Minguzzi'yi tekmeleyen 16 yaşındaki U.B. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Minguzzi ailesi ve kamuoyu, sanıkların en ağır cezayı almasını talep ederken, bu davanın benzer olaylara caydırıcı bir emsal oluşturması gerektiğini savunuyor. Hukukçular ise mevcut yasalar kapsamında çocuk indirimi uygulanmasının zorunlu olduğunu belirtiyor. Bu da zanlıların koşullu salıverilme kapsamında yaklaşık 10 yıl içinde infaz kurumundan çıkabilecekleri anlamına geliyor.