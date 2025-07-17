Ahmet Minguzzi'nin avukatı Rezan Epözdemir çılgına döndü! "Bana, eşime, 3 çocuğuma bir şey olursa..."

Türkiye'nin aylarca konuştuğu Ahmet Minguzzi davasında bugün yeni duruşma görüldü. Duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için 2 Ekim'e erteledi. Öte yandan duruşma öncesi Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kendisini ve eşini tehdit eden şahıslarla ilgili işlem yapılmadığını söyleyerek isyan etti.

İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iki çocuğun yargılandığı davada duruşma, tanıkların dinlenmesi amacıyla 2 Ekim’e ertelendi.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan ailenin avukatı Rezan Epözdemir, kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini belirterek, “Eğer bize bir şey olursa, bunun hesabını kim verecek?” ifadelerini kullandı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ve B.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

CHP Genel Başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Suat Özçağdaş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'un katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.

Duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.

DURUŞMA 2 EKİM'E ERTELENDİ

Adliye içindeki bazı vatandaşlar ise ellerinde "Mattia Ahmet için adalet" yazılı dövizler taşıyarak, slogan attı.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için 2 Ekim'e erteledi.

Öte yandan heyetin, olay günü sanıkların yanında olduğu belirlenen çocuk şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. hakkında, "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan hazırlanan iddianamenin bu dosya ile birleştirilmesi talebini değerlendirerek 15 gün içerisinde karar vereceği öğrenildi.

"BEN VE EŞİM TEHDİT EDİLDİ"

Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kendisinin ve eşinin tehdit edildiğini söyledi.

Hak arama özgürlüklerini kullandıklarını aktaran Epözdemir, "Bize yapılan tehditler bakımından örgüt dosyası var, bir hukuki süreç yürüyor. Şikayetçi olduğumuz tehdit dosyaları var, herhangi bir süreç işletilmedi. Mesaj verildi, korkmuyoruz. Tehdide maruz kalıyoruz, ailemiz tehdit ediliyor. Her nasılsa failler tespit edilemiyor, hukuki işlem yapılamıyor. Eğer bana, eşime, 3 çocuğuma bir şey olursa bunun hesabını kim verecek?" ifadelerini kullandı.

BU SÖZLERLE İSYAN ETTİ

Özdemir, duruşma sonrasında ise şu sözlerle isyan etti: