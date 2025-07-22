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Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'e ölüm tehdidi gönderen şahıs hakkında yakalama kararı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir&#039;e ölüm tehdidi gönderen şahıs hakkında yakalama kararı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'e ölüm tehditleri gönderen şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi ailesinin avukat Rezan Epözdemir'i tehdit eden ve serbest bırakılan zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Epözdemir sosyal medya hesabından "Bizi tehdit eden ve serbest bırakılan fail hakkında tutuklamaya esas yakalama kararı çıkarılmıştır. Keşke bizim açıklamamıza ve sosyal medyadaki tepkilere ve fikri takibe gerek olmaksızın zamanında tam ve gereği gibi reaksiyon gösterilebilseydi." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Epözdemir daha önce de tehdit edildiğini ve kendisine gelen mesajları açıklamış, son Minguzzi davasında da "Gerçekten yazıklar olsun. Siz insanlıktan nasibini almamışsınız. Müvekkilerim de biz de sizden korkmuyoruz. Faillerin hak ettiği cezayı alması için sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek." sözleriyle isyan etmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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