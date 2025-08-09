Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Minguzzi cinayetinde sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı! Parkta ateş yaktılar, metro turnikesinden kaçak geçtiler

Minguzzi cinayetinde sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı! Parkta ateş yaktılar, metro turnikesinden kaçak geçtiler

- Güncelleme:
Minguzzi cinayetinde sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı! Parkta ateş yaktılar, metro turnikesinden kaçak geçtiler
Pazar alanında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'n öldürülmesine ilişkin davada cinayetten yargılanan sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sanıkların olaydan önce parkta ateş yaktıkları görüntülere yansırken, metro turnikesinden kaçak geçiş yapmaları dikkat çekti.

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sanıkların olay öncesinde bir parkta ateş yaktığı görülüyor.

Minguzzi cinayetinde sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı! Parkta ateş yaktılar, metro turnikesinden kaçak geçtiler - 1. Resim

TURNİKEDEN KAÇAK GEÇTİLER 

TÜBİTAK tarafından kurtarıldığı belirtilen kamera görüntülerinde ise metro turnikesine gelen şüphelilerin kaçak geçiş yapması yer alıyor.

Minguzzi cinayetinde sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı! Parkta ateş yaktılar, metro turnikesinden kaçak geçtiler - 2. Resim

MİNGUZZİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYI

Kadıköy, Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almaya giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada bıçaklanmıştı.

Ağır yaralanan Minguzzi 17 gün sonra hastanede yaşamını yitirirken, Minguzzi'yi bıçakladığı belirlenen B.B. (15) ile yere düştükten sonra tekmelediği tespit edilen U.B. (15) tutuklanmıştı.

Minguzzi cinayetinde sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı! Parkta ateş yaktılar, metro turnikesinden kaçak geçtiler - 3. Resim

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu 2 şüpheli hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Olaydan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen M.A.D. ve A.Ö. de tutuklanmış ve bu şüpheliler hakkında ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

