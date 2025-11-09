Beşiktaş'ta İETT kazası! Otobüs kaldırıma çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda seyir halinde olan İETT otobüsünün sürücüsü Mehmet Ç. direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otobüs kaldırımdaki beton refüjü aşarak bir ağaca çarpıp durdu. Çarpmanın etkisiyle ağaç yerinden söküldü.

ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçiren şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otobüsteki yolcular tahliye edildi.

Bölgede trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, otobüsü kaldırmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İlgili Haber İETT otobüsündeki bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Oturduğu boş koltuk saniyeler içinde ölüm getirmiş

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Savaş, kazanın şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu olduğunu ve duyar duymaz yardım etmek için olay yerine geldiğini söyledi.

Kazada ölen ya da yaralanan kimse olmadığını ve hastanede şoförü ziyarete gideceğini belirten Savaş, "Biraz ciddiymiş durumu arkadaşın, inşallah önemli bir şey olmamıştır. Çok şükür kaldırımdan geçen yayalara bir şey olmamış. Onun için mutluyuz biraz" dedi.