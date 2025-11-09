Kocaelispor teknik direktörü kim? Selçuk İnan'ın Galatasaray kariyeri

Türk futbolunun önemli orta saha isimlerinden Selçuk İnan, futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlığa adım atmıştı. Bu sezon Süper Lig'e yükselen Kocaelispor’un başına geçti. Galatasaray’da geçirdiği dolu yıllar ve kazandığı başarılarla hafızalarda yer eden İnan, Kocaelispor Galatasaray maçı öncesinde merak edildi.

KOCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Kocaelispor’un teknik direktörü Selçuk İnan’dır. Eski milli futbolcu, Süper Lig’de yeşil siyahlı ekibin oyun planını kuran isim olarak görev yapıyor. Genç teknik adam, özellikle orta saha merkezli pas bağlantıları ve set oyunundaki disiplinle takımını ligde güvenli alana taşımayı hedefliyor.

İnan için Galatasaray maçı ayrı bir anlam taşıyor. Sarı kırmızılı formayla yıllarca kaptanlık yapan tecrübeli isim, daha önce Gaziantep FK ve Kasımpaşa’nın başındayken Galatasaray’a karşı 3 maça çıkmış ve bu karşılaşmalardan puan alamamıştı.

SELÇUK İNAN KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

10 Şubat 1985 Hatay doğumlu Selçuk İnan, futbola Karaağaç Belediyespor altyapısında başladı. Profesyonel kariyerinin ilk basamağı Çanakkale Dardanelspor oldu. Yükselişini Manisaspor’da sürdürdü. Ardından Trabzonspor’a transfer olarak Süper Lig’in elit orta sahalarından biri haline geldi.

2011 yazında Galatasaray’a imza atan İnan, burada hem oyun kurucu rolü hem de duran top kalitesiyle farkını ortaya koydu. 2019-20 sezonunun sonunda futbolu Galatasaray’da bıraktı. A milli takımda 61 maçta 8 gol kaydeden İnan, özellikle frikik golleri ve kilit paslarıyla hatırlanıyor.

SELÇUK İNAN GALATASARAY'DA KAÇ YIL OYNADI?

Selçuk İnan, 2011-12 sezonunda katıldığı Galatasaray’da 2019-20 sezonu sonuna kadar toplam 9 sezon forma giydi. Bu süreçte orta sahanın merkezinde oyunun temposunu belirleyen isim oldu, asist liderliği yarışlarında yer aldı ve kritik gollere imza attı.

Galatasaray’da geçirdiği yıllarda lig, kupa ve süper kupa zaferlerinde pay sahibi oldu. Avrupa kupalarında da takımın düzenli oyuncularındandı. Futbolu burada bırakmasının ardından antrenörlük yoluna giden İnan, kısa sürede Süper Lig kulüplerinde teknik sorumluluk görevleri üstlendi ve bugün Kocaelispor’un başında.