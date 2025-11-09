Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan neden yok, oynamıyor? Kocaelispor maçında forma giymiyorlar

Galatasaray, Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Kocaelispor maçı öncesi iki önemli oyuncusundan mahrum kalacak. Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan’ın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacağı duyuruldu. Taraftarlar iki yıldız futbolcunun son durumunu ve sahalara dönüş tarihini araştırıyor.

YUNUS AKGÜN NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray’ın genç yıldızı Yunus Akgün, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu erken terk etmişti. Yapılan kontrollerin ardından oyuncuda kasık fıtığı tespit edildi. Teknik ekip ve sağlık kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda Akgün’ün ameliyat olmasına karar verildi. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncu, Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

İLKAY GÜNDOĞAN NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Sarı kırmızılıların tecrübeli ismi İlkay Gündoğan Kocaelispor maçında da forma giyemeyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasındaki Bodo/Glimt mücadelesi öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan yıldız futbolcu, tedavi sürecine alınmıştı. İlkay, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışıyor ve riske edilmemesi amacıyla milli araya kadar maçlarda yer almayacak.

YUNUS AKGÜN VE İLKAY GÜNDOĞAN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Yunus Akgün’ün geçirdiği kasık fıtığı ameliyatının ardından rehabilitasyon süreci dikkatle ilerleyecek. Genç kanat oyuncusunun 2 aylık bir iyileşme dönemi geçirmesi bekleniyor. Bu süre içerisinde bireysel ve takımdan bağımsız çalışmalarla form yakalaması planlanıyor. Galatasaray teknik heyeti, Yunus’un tam olarak hazır olmadan sahaya dönmesini düşünmüyor.

İlkay Gündoğan’ın tedavisi devam ederken saha çalışmalarına başlaması olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Doktor Yener İnce’nin açıklamalarına göre İlkay’ın milli aradan sonra takımla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor. Ancak sürecin seyrine göre dönüşün bir hafta öne ya da ileriye kayması göz önünde bulunduruluyor.