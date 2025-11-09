Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçlarından biri İstanbul’da oynanacak. Fatih Karagümrük, ligin 12. haftasında taraftarı önünde Tümosan Konyaspor’u ağırlayacak. İki takım da kötü gidişata son vermek ve ligde çıkış yakalamak istiyor. Karagümrük Konyaspor maçı hangi kanalda izlenir belli oldu.

KARAGÜMRÜK KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fatih Karagümrük Konyaspor'u ağırlıyor. Konyaspor, deplasmanda kazanarak hem puan tablosunda rahatlamak hem de yeni hocası Çağdaş Atan'la galibiyetle başlangıç yaptırmak istiyor. Maç, 9 Kasım Pazar günü saat 14.30’da başlayacak ve Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Ligde 8 maçtır galibiyete hasret Fatih Karagümrük, Konyaspor'u mağlup ederek milli maç arasına 3 puanla girmeyi hedefliyor.

KARAGÜMRÜK KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karagümrük ile Konyaspor arasındaki mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Şifreli yayınla izlenebilecek maç için sporseverler platformun yayın akışını takip ediyor. Yayın öncesinde maç önü analizleri, devre arası yorumları ve karşılaşma sonrası değerlendirmeler spor kanallarında ekranlara gelecek.