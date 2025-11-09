Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Karagümrük Konyaspor maçı hangi kanalda izlenir?

Karagümrük Konyaspor maçı hangi kanalda izlenir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karagümrük Konyaspor maçı hangi kanalda izlenir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesi maçın yayın bilgileri ve başlama saati taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçlarından biri İstanbul’da oynanacak. Fatih Karagümrük, ligin 12. haftasında taraftarı önünde Tümosan Konyaspor’u ağırlayacak. İki takım da kötü gidişata son vermek ve ligde çıkış yakalamak istiyor. Karagümrük Konyaspor maçı hangi kanalda izlenir belli oldu.

KARAGÜMRÜK KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fatih Karagümrük Konyaspor'u ağırlıyor. Konyaspor, deplasmanda kazanarak hem puan tablosunda rahatlamak hem de yeni hocası Çağdaş Atan'la galibiyetle başlangıç yaptırmak istiyor. Maç, 9 Kasım Pazar günü saat 14.30’da başlayacak ve Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. 

Ligde 8 maçtır galibiyete hasret Fatih Karagümrük, Konyaspor'u mağlup ederek milli maç arasına 3 puanla girmeyi hedefliyor.

Karagümrük Konyaspor maçı hangi kanalda izlenir? - 1. Resim

KARAGÜMRÜK KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karagümrük ile Konyaspor arasındaki mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Şifreli yayınla izlenebilecek maç için sporseverler platformun yayın akışını takip ediyor. Yayın öncesinde maç önü analizleri, devre arası yorumları ve karşılaşma sonrası değerlendirmeler spor kanallarında ekranlara gelecek.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: AİHM'in Demirtaş kararı mahkemenin önündeİddialı dizi başlar başlamaz bitti! 'Ben Onun Annesiyim' için final kararı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ferdi Tayfur'un serveti ne kadar, mirası kime kaldı? - HaberlerFerdi Tayfur'un serveti ne kadar, mirası kime kaldı?Gönül Dağı Nazlı kimdir? Aycan Koptur oynadığı diziler ve biyografisi - HaberlerGönül Dağı Nazlı kimdir? Aycan Koptur oynadığı diziler ve biyografisi9 Kasım Pazar günü maçları! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? - Haberler9 Kasım Pazar günü maçları! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?8 Kasım 2025 MasterChef'te kim elendi? - Haberler8 Kasım 2025 MasterChef'te kim elendi?10 Kasım'da borsa açık mı, kapalı mı? - Haberler10 Kasım'da borsa açık mı, kapalı mı?Prens 4. sezon ne zaman çıkacak, yeni sezon tarihi belli mi? - HaberlerPrens 4. sezon ne zaman çıkacak, yeni sezon tarihi belli mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...