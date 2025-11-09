Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD’li subaylarla dostluk maçı yaptı!

Diplomasi sahası bu kez spor salonuna taşındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD’li üst düzey askeri yetkililerle basketbol oynarken görüntülendi.

CENTCOM KOMUTANI BRAD COOPER DA SAHADAYDI

Suriye lideri Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun başkanı Tuğgeneral Kevin Lambert ile dostluk maçında buluştu.

Şara’nın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağı tarihi görüşme öncesinde gerçekleşen karşılaşma, iki ülke arasındaki sıcak temasların arttığını ortaya koydu.

Şeybani, Instagram hesabından paylaştığı videoya “Sıkı çalış, daha sıkı oyna. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile sahada birkaç oyun oynuyoruz” notunu düştü.

ŞARA, BEYAZ SARAY'A GİDEN İLK SURİYE CUMHURBAŞKANI OLACAK

Suriye medyası, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ABD’ye resmi bir ziyaret için gittiğini ve Beyaz Saray’a giden ilk Suriye lideri olacağını duyurdu. Şara’nın, COP30 İklim Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinden Washington’a geçti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşmenin Pazartesi günü yapılacağını belirterek “Barışın sağlanması için dünyanın her yerinden herkesle görüşmek Başkan’ın diplomatik çabalarının bir parçasıdır” dedi.

TRUMP İLE TARİHİ GÖRÜŞME

Şara, yarın yapılacak görüşmede ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye’nin geleceğine dair diplomatik temasları ele alacak. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

ABD’nin Şam Büyükelçisi Tom Barrack, bu ayın başlarında Şara’nın, “DEAŞ’a karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona katılmak üzere bir anlaşma imzalayabileceğini” ifade etmişti.

SURİYE'DE DEAŞ'A OPERASYON

Suriye İçişleri Bakanlığı, SANA haber ajansına yaptığı açıklamada, “DEAŞ'ın tehdidini etkisiz hale getirmek için” yürütülen kampanya kapsamında 61 baskın düzenlendiğini ve 71 kişinin tutuklandığını duyurdu.