ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırdı! Beyaz Saray ziyareti öncesi kritik karar

6 Kasım'da, ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, BMGK’ye getirdiği, Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul edildi.

ŞARA VE HATTAP'YA YEŞİL IŞIK

Bugün ise, Suriye resmi devlet televizyonu El İhbariye'nin haberine göre, ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İçişleri Bakanı Hattap'a yönelik yaptırımları kaldırdı.

Dün kabul edilen karara 14 BMGK üyesi "evet" derken Çin ise çekimser kaldı.

Karardan sonra konuşan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BMGK üyelerine teşekkür ederek, "Bu kararın kabulü ile Konsey, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir siyasi mesaj gönderiyor" dedi.

TRUMP "ERDOĞAN İSTEDİ, KALDIRDIK" DEMİŞTİ

Gelecek hafta Şara'yı Beyaz Saray'da ağırlayacak ABD Başkanı Trump, 13 Mayıs 2025’te Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde yaptığı konuşmada, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kalkacağını açıklamış; kararı Erdoğan'ın isteği üzerine aldığını söylemişti.