Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Rodrigo Becao'ya Brezilya'dan iki talip
Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından kadro dışı bırakılan üçüncü futbolcu olan Rodrigo Becao'ya, ülkesi Brezilya'dan iki talip çıktı. 29 yaşındaki stoper, bu sezon sadece 6 dakika süre aldı.
Özetle
Kaydet
Spor 50 dk önce
Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Rodrigo Becao'ya, ülkesi Brezilya'dan Fluminense ve Bahia talip oldu.
- Fenerbahçe, kadro dışı bıraktığı Becao'nun devre arasında yeni bir kulüp bulmasını istiyor.
- Brezilya'dan Fluminense ve Bahia kulüpleri, tecrübeli stoperle ilgileniyor.
- Becao, bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece bir maçta 6 dakika forma giyebildi.
Fenerbahçe'nin üç hafta önce kadro dışı bıraktığı ve devre arasında kendisine kulüp bulmasını istediği Rodrigo Becao için ülkesi Brezilya'dan iki kulübün harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Fluminense ve Bahia, sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istiyor.
TEK MAÇTA 6 DAKİKA OYNADI
Aralık 2024'te geçirdiği sakatlık sebebiyle geçtiğimiz sezonun kalan bölümünde forma giyemeyen Becao, bu sezon 23 Kasım'da deplasmanda 5-2 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasında 6 dakika forma şansı buldu.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Marco Asensio'ya İspanya'dan talip: Fenerbahçe'nin istediği bonservisi duyurdular
Bizi Takip Edin
YORUMLAR