Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından kadro dışı bırakılan üçüncü futbolcu olan Rodrigo Becao'ya, ülkesi Brezilya'dan iki talip çıktı. 29 yaşındaki stoper, bu sezon sadece 6 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'nin üç hafta önce kadro dışı bıraktığı ve devre arasında kendisine kulüp bulmasını istediği Rodrigo Becao için ülkesi Brezilya'dan iki kulübün harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Fluminense ve Bahia, sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Rodrigo Becao

TEK MAÇTA 6 DAKİKA OYNADI

Aralık 2024'te geçirdiği sakatlık sebebiyle geçtiğimiz sezonun kalan bölümünde forma giyemeyen Becao, bu sezon 23 Kasım'da deplasmanda 5-2 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasında 6 dakika forma şansı buldu.

