İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Boş arazide bulunan park halindeki bir otomobil, göçükle oluşan çukura düştü. Araçta ve çevresinde kimsenin olmaması ile facianın eşiğinden dönülürken, araç sahibi de sitem ederek "Araç nedeniyle çekmediğim çile kalmadı. Bu nedenle arabamı böyle görünce hiç üzülmedim, sevindim. Gömün gitsin." dedi.

Esenyurt ilçesindeki Battalgazi Mahallesi'nde araçların park edildiği boş alanda henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Aynı alanda park edilen Cevdet Tuğrahan'a ait otomobil de kayan toprakla göçüğe düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem alırken, araçta ve çevresinde kimsenin olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Öte yandan dere kenarındaki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) koruma alanındaki araziye gelen görevliler de inceleme yaptı.

Park halindeki araç çukura düştü! Sahibi sitem etti: Gömün gitsin

"ARAÇ NEDENİYLE ÇEKMEDİĞİM ÇİLE KALMADI"

Otomobilin sahibi Cevdet Tuğrahan da basın mensuplarına aracın daha önce 2 kere motor arızası yaptığını söyledi. Tuğrahan, trafikte her gün aracına vurduklarını dile getirerek, "Araç nedeniyle çekmediğim çile kalmadı. Bu nedenle arabamı böyle görünce hiç üzülmedim, sevindim. Yapacak bir şey yok. İlk görünce kurtuldum diye sevindim." dedi.

"GÖMÜN GİTSİN"

Sahip olduğu araçtan yana hiç yüzünün gülmediğini aktaran Turahan, otomobile işaret ederek "Üzerini gömün gitsin." diye konuştu.

