Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 117-96 yendi. 14 sayı, 12 ribauntla double double yapan Alperen Şengün'ün, Lakers'ın ilk 5'inin toplam ribaunt sayısı kadar ribaunt alması dikkat çekti.

NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 21 sayı farkla 117-96 mağlup etti. 6 oyuncunun çift hanelere ulaştığı Rockets'ta, Amen Thompson 26 sayıyla en skorer isim oldu.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN RIBAUNT ŞOV

Kevin Durant, 25 sayı, 8 asist, Alperen Şengün 14 sayı, 12 ribauntla galibiyete katkıda bulundu. Milli basketbolcu, Lakers'ın ilk 5'inin toplam ribaunt sayısı kadar ribaunt aldı.

Üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Lakers'ta Luka Doncic 25, LeBron James ise 18 sayı kaydetti. Doncic ve James, 3 sayı çizgisinden 11 atışta 4 isabet bulurken, takımın 16 top kaybının 9'u iki yıldızdan geldi.

SPURS KARŞISINDA 2 HAFTADA 3 GALİBİYET

San Antonio Spurs, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 117-102 yenerek, iki hafta içinde son şampiyon karşısında 3'üncü galibiyetini aldı. Spurs üst üste 8'inci galibiyetini alırken, Thunder bu sezon 5'inci mağlubiyetini yaşadı.

De'Aaron Fox'un 29 sayıyla oynadığı Spurs'te Victor Wembanyama 19 sayı, 11 ribaunt, Stephon Castle 19 sayı, 7 asistlik performans sergiledi. Shai Gilgeous-Alexander'ın 22 sayı attığı Thunder'da ise Isaiah Hartenstein 13 sayı, 12 ribaunt, Chet Holmgren 10 sayı ve 12 ribauntla parkeden ayrıldı.

JOKIC, 56 SAYIYLA TAKIMINI SIRTLADI

Denver Nuggets, All-Star yıldızı Nikola Jokic'in 56 sayı, 16 ribaunt, 15 asistle triple double yaptığı maçta Minnesota Timberwolves'u uzatmada 142-138 mağlup etti.

Nuggets'ta Jamal Murray 35 sayı, 10 asist, Tim Hardaway Jr. 19, Spencer Jones 12 sayıyla oynadı. Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 44, Julius Randle'ın 32 sayılık çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

