Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Şara hakkında sürpriz kararını açıkladı!

İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Şara hakkında sürpriz kararını açıkladı!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Şara hakkında sürpriz kararını açıkladı!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Starmer hükümeti, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara üzerindeki yaptırımları kaldırarak yeni bir dönemin kapısını araladı.

İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’a yönelik yaptırımları kaldırdı. 

Hükümetin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, her iki ismin de artık mal varlığı dondurma ve seyahat yasağı listelerinde bulunmadığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa’nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray’a yapacağı ziyareti öncesi, Şaraa ve İçişleri Bakanı Anas Hattab’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden karar kabul edilmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"2799 (2025) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı Hakkında:

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ilgili yaptırım listesinden çıkaran 2799 (2025) sayılı BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Geride kalan dönemin mevcut Suriye Yönetimi ve halkı üzerindeki olumsuz mirasının giderilmesine, bu çerçevede, yaptırımların tamamen kaldırılmasına, Suriye’nin uluslararası topluma entegrasyonunun ve ülkede sürdürülebilir istikrar ve kalkınmanın sağlanmasının önünün açılmasına yönelik bu ve benzeri adımları desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: Dış Haberler

Düzce'nin coğrafi işaretli lezzetinde hasat başladı! İlk ürünü kaymakam topladıİstanbul'da okullarda ilk ara tatil başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sürgündeki eski İspanya Kralı Juan Carlos 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim - Dünya"Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim"2028 seçimleri için sürpriz aday! Rubio, Trump’ın halefini açıkladı - Dünya2028 seçimleri için sürpriz aday!ABD’de iade kavgası faciayla sonlandı! Çalışanın üzerine kaynar kahve fırlattı - DünyaÇalışanın üzerine kaynar kahve fırlattıİsrail’de TB2 korkusu büyüyor! Tel Aviv medyası "Suriye’de İHA çatışması çıkabilir" dedi - Dünyaİsrail’de TB2 korkusu büyüyor!Hollanda’da yeni başbakan belli oldu! Koalisyon görüşmeleri başlıyor - DünyaHollanda’da yeni başbakan belli oldu!Avustralya'da havalimanında facia! Şarj aleti alev topuna döndü - DünyaHavalimanında facia! Şarj aleti alev topuna döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...