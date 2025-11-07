Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump’tan Türkiye açıklaması! "Onlar istedi, biz yaptık"

Trump’tan Türkiye açıklaması! "Onlar istedi, biz yaptık"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Trump’tan Türkiye açıklaması! &quot;Onlar istedi, biz yaptık&quot;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin talebiyle Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. "Onlar istedi, biz yaptık." diyen Trump, Ankara’nın bölgedeki diplomatik süreçte belirleyici rol oynadığına değindi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında konuştu.
Trump, “Burası zorlu bir mahalle ve o da zorlu bir adam. Onunla çok iyi anlaştım, Suriye konusunda önemli ilerlemeler sağlandı.” dedi.

Trump’tan Türkiye açıklaması! Onlar istedi, biz yaptık - 1. Resim

"TÜRKİYE'NİN TALEBİ ÜZERİNE YAPTIRIMLARI KALDIRDIK"

Trump, Suriye’ye uygulanan yaptırımların Türkiye’nin talebi doğrultusunda kaldırıldığını belirtti.

Şara'nın önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ı ziyaret etmesi beklenirken, Trump, Beyaz Saray’da katıldığı bir resepsiyonda Şara hakkında sorulan soruya cevap  verdi.

Trump, "Bence o çok iyi bir iş çıkarıyor. Zor bir bölge ama o da sert bir adam. Onunla çok iyi anlaştım ve Suriye konusunda büyük ilerlemeler kaydedildi." dedi.

ABD Başkanı, konuşmasının devamında Türkiye ve bazı ülkelerin talebi üzerine Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını söyledi.

"Onlara biraz nefes aldırmak istedik." diyen Trump, bölgedeki diplomatik dengelerde "önemli bir yumuşama" yaşandığını belirtti.

"DÜNYAYI 150 KEZ PATLATABİLİRİZ, BUNA GEREK YOK"

Trump, küresel nükleer silah stoklarına ilişkin yaptığı konuşmada “Dünyayı 150 kez patlatabiliriz. Buna gerek yok.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dış Haberler

Bakan Tekin'den ara tatil mesajı! "Verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir"Ankara'da bugün yağmur var mı? 7 Kasım 2025 MGM hava durumunu paylaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çinli astronotlar uzayda mahsur kaldı! Kapsül uzay çöpüyle çarpıştı - DünyaAstronotlar uzayda mahsur kaldı: Uzay çöpüyle çarpıştılar!ABD'de akıllara durgunluk veren olay! Yanlış adrese giden temizlik görevlisi vurularak öldürüldü - DünyaPes dedirten olay! Yanlış adrese giden temizlik görevlisi faciayı yaşadıABD Karayipler açıklarında tekneyi vurdu! Çok sayıda hayatını kaybeden var - DünyaABD o ülkeye ait bir gemiyi vurdu!İngiltere resmen "Kuzey Kıbrıs" dedi, Yunanistan çıldırdı - Dünyaİngiltere resmen "Kuzey Kıbrıs" dedi!Sosyal medya onu konuşuyor! Yaptığı spor yüzünün şeklini değiştirdi - DünyaSosyal medya onu konuşuyor! Yaptığı spor yüzünün şeklini değiştirdiKuzey Kore Doğu Denizi’ni füze yağmuruna tuttu! Trump’ın hamlesi sonrası tehdit büyüyor - DünyaKuzey Kore Doğu Denizi’ni füze yağmuruna tuttu!
Sonraki Haber Yükleniyor...