Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > BM'den Suriye kararı! Cumhurbaşkanı Şara'ya yönelik yaptırımlar kaldırıldı

BM'den Suriye kararı! Cumhurbaşkanı Şara'ya yönelik yaptırımlar kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
BM&#039;den Suriye kararı! Cumhurbaşkanı Şara&#039;ya yönelik yaptırımlar kaldırıldı
Suriye, BM Güvenlik Konseyi, Yaptırımlar, ABD, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Devlet Başkanı Şara ile Suriye İçişleri Bakanı Hattab’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören ABD kararını kabul etti.

ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, BMGK’ye getirdiği, Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul edildi.

BM'den Suriye kararı! Cumhurbaşkanı Şara'ya yönelik yaptırımlar kaldırıldı - 1. Resim

ŞARA VE SURİYE İÇİŞLERİ BAKANINA YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

Karara 14 BMGK üyesi "evet" derken Çin ise çekimser kaldı.

Karardan sonra konuşan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BMGK üyelerine teşekkür ederek, "Bu kararın kabulü ile Konsey, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir siyasi mesaj gönderiyor" dedi.

Waltz, Suriye’nin Cumhurbaşkanı Şara’nın liderliğinde, Beşar Esad rejiminin devrildiği Aralık 2024’ten bu yana terörizm ve uyuşturucuyla mücadele, kimyasal silah kalıntılarının ortadan kaldırılması, bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etme taahhütlerini yerine getirmek için sıkı bir şekilde çalıştığını söyledi.

Associated Press'in (AP) dün yayımladığı haberde, Sara'nın Beyaz Saray'a ziyareti öncesi ABD'nin BMGK’de Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir karar taslağı metni üzerinde çalıştığı belirtilmişti.

Karar taslağının BMGK'de kabul edilmesi için 15 üyesinden en az 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) biri tarafından veto edilmemesi gerekiyor.​​​​​​​

Kaynak: Anadolu Ajansı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i iki golle kazandıAkın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası açtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yüksek Mahkeme kararı öncesi Trump’tan dikkat çeken sözler: "Kaybedersek yıkıcı olur" - DünyaYüksek Mahkeme kararı öncesi Trump’tan dikkat çeken sözler: "Kaybedersek yıkıcı olur"6 yaşındaki öğrencisi tarafından vurulmuştu! 10 milyon dolar tazminat kazandı - Dünya10 milyon dolar tazminat kazandıTerör örgütü DEAŞ'in saldırıları sonrası ağır hasar almıştı! Musul Havalimanı 11 yıl sonra açıldı - DünyaMusul Havalimanı 11 yıl sonra yeniden açıldıYahudi lobisi alarma geçti: Mamdani için "Mamdani Monitor" kuruldu - DünyaYahudi lobisi alarma geçti! Mamdani'yi takip edeceklerBir ülke daha İbrahim Anlaşması'na dahil oluyor! Kazakistan lideri Tokayev Beyaz Saray yolunda - DünyaBir ülke daha İbrahim Anlaşması'na dahil oluyor!Beyaz Saray'da panik anları! Canlı yayın sırasında yere yığıldı - DünyaCanlı yayın sırasında yere yığıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...