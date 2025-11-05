Trump’tan Şara’ya büyük jest: Suriye’ye yaptırım muafiyeti tasarısı BM’de

ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Beyaz Saray ziyareti öncesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sürpriz bir karar taslağı sundu.

Washington, Şara’ya ve Suriye İçişleri Bakanı Anas Hattab’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

BEYAZ SARAY GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ DİPLOMATİK TRAFİK

Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre karar taslağı, Şara’nın ABD Başkanı Donald Trump ile Pazartesi günü yapacağı görüşmeden önce hazırlandı. Taslakta, iki isme yönelik seyahat yasağı, mal varlığı dondurma ve silah ambargosu gibi yaptırımların kaldırılması öngörülüyor.

Kararın geçmesi için 15 üyeli Güvenlik Konseyi’nde en az dokuz ülkenin “evet” oyu vermesi ve daimi üyeler Rusya, Çin, ABD, Fransa veya İngiltere’nin veto hakkını kullanmaması gerekiyor.

WASHINGTON AYLLARDIR BASTIRIYORDU

Washington yönetimi, son aylarda BM Güvenlik Konseyi’ni Suriye’ye yönelik yaptırımları gevşetmesi için yoğun şekilde zorluyordu. ABD Başkanı Trump, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Suriye yaptırımlarını kaldıracağını söyleyerek ülkesinin Orta Doğu politikasında keskin bir değişikliğe gitmişti.

ŞARA VE HATTAB'A SEYAHAT MUAFİYETİ

Güvenlik Konseyi’nin yaptırım komitesi, Ahmed Şara’ya son dönemde düzenli seyahat muafiyetleri tanıdı.

El Kaide bağlantılı olduğu bilinen HTŞ, 2014’ten bu yana BM yaptırım listesinde yer alıyor.