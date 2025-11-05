Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump’tan Şara’ya büyük jest: Suriye’ye yaptırım muafiyeti tasarısı BM’de

Trump’tan Şara’ya büyük jest: Suriye’ye yaptırım muafiyeti tasarısı BM’de

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Trump’tan Şara’ya büyük jest: Suriye’ye yaptırım muafiyeti tasarısı BM’de
Suriye, ABD, Birleşmiş Milletler, Yaptırım, Trump, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Beyaz Saray ziyareti öncesinde diplomasi trafiğini hızlandırdı. Başkan Donald Trump yönetimi, Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Anas Hattab’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sundu.

ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Beyaz Saray ziyareti öncesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sürpriz bir karar taslağı sundu. 

Washington, Şara’ya ve Suriye İçişleri Bakanı Anas Hattab’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

BEYAZ SARAY GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ DİPLOMATİK TRAFİK

Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre karar taslağı, Şara’nın ABD Başkanı Donald Trump ile Pazartesi günü yapacağı görüşmeden önce hazırlandı. Taslakta, iki isme yönelik seyahat yasağı, mal varlığı dondurma ve silah ambargosu gibi yaptırımların kaldırılması öngörülüyor.

Trump’tan Şara’ya büyük jest: Suriye’ye yaptırım muafiyeti tasarısı BM’de - 1. Resim

Kararın geçmesi için 15 üyeli Güvenlik Konseyi’nde en az dokuz ülkenin “evet” oyu vermesi ve daimi üyeler Rusya, Çin, ABD, Fransa veya İngiltere’nin veto hakkını kullanmaması gerekiyor.

WASHINGTON AYLLARDIR BASTIRIYORDU

Washington yönetimi, son aylarda BM Güvenlik Konseyi’ni Suriye’ye yönelik yaptırımları gevşetmesi için yoğun şekilde zorluyordu. ABD Başkanı Trump, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Suriye yaptırımlarını kaldıracağını söyleyerek ülkesinin Orta Doğu politikasında keskin bir değişikliğe gitmişti.

ŞARA VE HATTAB'A SEYAHAT MUAFİYETİ

Güvenlik Konseyi’nin yaptırım komitesi, Ahmed Şara’ya son dönemde düzenli seyahat muafiyetleri tanıdı. 

El Kaide bağlantılı olduğu bilinen HTŞ, 2014’ten bu yana BM yaptırım listesinde yer alıyor.

Kaynak: Dış Haberler

İstanbul'da 'huzur' uygulaması: Bir gecede 1036 kişi gözaltına alındıFenomenler İzmir’de boyoz keyfi yaptı! Tadından çok fiyatı konuşuldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cebu eyaleti haritadan silindi! Kalmaegi Tayfunu Filipinler’i vurdu, 90'dan fazla ölü var - DünyaBir eyalet haritadan silindi! 90'dan fazla ölü varPolonya ordusuna Türkiye’nin gururu ASELSAN imzası: 2035’e kadar sahada olacak! - DünyaPolonya ASELSAN’ı seçti!Elon Musk'ın yeni projesi ifşa oldu: Güneş’i yapay zekayla kontrol edecek - DünyaElon Musk’ın yeni projesi ifşa oldu: Güneş’i kontrol edecekPaşinyan’dan Türkiye çıkışı: Sınırlar açılıyor mu? - DünyaPaşinyan’dan 'Türkiye' çıkışı!Mamdani'den zafer konuşması! "Beni dinle Trump" diyerek meydan okudu - Dünya"Beni dinle Trump" diyerek meydan okuduTrump talimat verdi, ABD donanması vurdu! - DünyaABD donanması vurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...