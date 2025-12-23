Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’da önemli bir diplomatik ziyaret gerçekleştirdi. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun daveti üzerine Türkiye’ye geldi ve Bakan Güler tarafından kabul edildi. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düşen jetin içinde ise Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad'ın olduğu iddia edildi.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki savunma iş birliği, bölgesel güvenlik meseleleri ve askeri koordinasyon konuları ele alındı. Kabul törenine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katıldı. Toplantıda, Libya ve Türkiye arasında mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi ve askeri alandaki ortak projelerin geliştirilmesi üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad kimdir, öldü mü? Esenboğa Havalimanında düşen jette Al-Haddadın olduğu belirtildi

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI MUHAMMED ALİ AL-HADDAD KİMDİR?

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin en üst düzey komutanı olarak görev yapıyor.

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜ MÜ?

Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel bir jet ile radar bağlantısı kesildi. İçişleri Bakanlığı ve Sivil Havacılık yetkililerinden edinilen bilgilere göre, uçak Haymana ilçesi yakınlarında irtibatını kaybetti ve hava sahası güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da bulunduğu aktarılırken Ankara hava sahası olay nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

