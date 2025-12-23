Asgari ücret görüşmelerinin son aşaması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya hükümet ve işveren temsilcileri katılırken, işçi kesimini temsilen komisyonda yer alan TÜRK-İŞ bu oturumda masada yer almadı. Yapılan değerlendirmeler ve ekonomik göstergeler ışığında 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamı belirlendi. Peki, brüt ve net ücret ne demek, farkı nedir?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücreti netleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmaların ardından üçüncü toplantıda karar çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı sonrası yaptığı açıklamayla 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarını kamuoyuna duyurdu. Peki, brüt ve net ücret ne demek, farkı nedir?

Brüt ve net ücret ne demek, farkı nedir? 2026 brüt ve net asgari ücret açıklandı

BRÜT VE NET ÜCRET NE DEMEK?

Brüt ücret çalışanın iş sözleşmesinde yer alan ve herhangi bir kesinti yapılmadan önceki toplam maaş tutarını gösteriyor. Net ücret ise brüt maaştan vergi, sigorta primi ve diğer yasal kesintiler düşüldükten sonra çalışanın eline geçen gerçek tutardır. Çalışanların banka hesabına yatan maaş net ücret olarak kabul edilir.

Brüt ve net ücret ne demek, farkı nedir? 2026 brüt ve net asgari ücret açıklandı

BRÜT MAAŞ VE NET MAAŞ FARKI NEDİR?

Brüt maaş ile net maaş arasındaki fark, yasal kesintilerden kaynaklanır. Brüt maaş üzerinden sigorta primleri, işsizlik sigortası payı ve varsa gelir vergisi gibi kesintiler yapılır. Yapılan kesintiler sonrası kalan tutar net maaşı oluşturur. Bu nedenle brüt maaş her zaman net maaştan daha yüksek olur.

Brüt ve net ücret ne demek, farkı nedir? 2026 brüt ve net asgari ücret açıklandı

BRÜT VE NET MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Maaş hesaplamasında önce brüt ücret esas alınır. Brüt tutar üzerinden çalışan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi düşülür. Vergi muafiyetleri ve yasal düzenlemeler dikkate alındıktan sonra kalan rakam net maaş olarak belirlenir. Asgari ücrette uygulanan vergi istisnaları sayesinde net maaş ile brüt maaş arasındaki fark sınırlı kalır.

Brüt ve net ücret ne demek, farkı nedir? 2026 brüt ve net asgari ücret açıklandı

2026 BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2026 yılı için asgari ücret yüzde 27 zamla belirlendi. Yeni zamla brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olurken, net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak uygulanacak. Yeni tutarlar Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

İLGİLİ HABERLER HABERLER 2026 GSS primi ne kadar oldu? Aylık yıllık GSS prim borcu tutarı

Haberle İlgili Daha Fazlası