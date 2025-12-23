GSS primine 2026’da yapılacak zam oranı belli oldu. Asgari ücrete yapılan artış, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerine de yansıdı. Vatandaşlar GSS prim tutarını merak ediyor. Peki 2026 yılında GSS primi ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışanı ve prim yükümlüsünü yakından ilgilendiren 2026 yılı asgari ücreti resmen açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmaları sonucunda net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlenirken, yapılan yüzde 27’lik artış sosyal güvenlik kalemlerini de doğrudan etkiledi. Yeni asgari ücretle birlikte Genel Sağlık Sigortası primleri yeniden hesaplandı, aylık ve yıllık GSS borç tutarları da güncellendi. Peki, 2026 GSS primi ne kadar oldu?

2026 GSS PRİMİ NE KADAR OLDU?

2026 yılı için asgari ücretin açıklanmasının ardından Genel Sağlık Sigortası primleri de yeniden hesaplandı. Asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılmasıyla birlikte GSS primi tutarları yükseldi.

2026 yılında gelir testi yaptırmayan ya da primlerini kendi ödeyen vatandaşlar için aylık GSS primi yaklaşık 1.982 TL oldu.

AYLIK YILLIK GSS PRİM BORCU TUTARI

Yeni düzenleme kapsamında 2026 yılında aylık GSS prim borcu 1.982 TL olarak uygulanacak. Yıllık bazda bakıldığında ise GSS prim borcu toplamda yaklaşık 23.781 TL’ye yükseldi. Yeni GSS prim borcu tutarı 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELDİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmaları sonucunda 2026 yılı asgari ücretine yüzde 27 oranında zam yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamasına göre net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL oldu. Yeni asgari ücretle birlikte GSS primleri başta olmak üzere birçok sosyal güvenlik kaleminde de artış gerçekleşti.

