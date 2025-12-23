Yeni asgari ücret belli oldu! 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı net olarak 28 bin 75 TL olarak açıklandı.

2026 asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi soruları gündeme oturdu! Halihazırda uygulanan asgari ücret net 22 bin 104 TL seviyesindeydi. 2026 yılı için açıklanan yeni rakam, doğrudan milyonlarca çalışanı ilgilendirirken, dolaylı olarak tüm toplum kesimlerini etkileyecek. Yeni asgari ücretin yürürlük tarihiyle birlikte maaşlar, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve birçok sosyal ödemede de güncelleme yapılması bekleniyor. Peki, 2026 asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLDU 2026

Asgari ücret 3. toplantısının sona ermesi ile beraber Bakan Işıkhan yeni asgari ücretle ilgili gerekli açıklamaları yaptı. Verilen nihaki karar doğrultusunda 2026 asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi.

2026 ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

2026 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücret net 28 bin 75 lira olarak açıklandı! Yeni asgari ücrette yüzde 27 oranında artış yapılmış oldu.

