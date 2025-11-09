Canlı yayında çok net 'asgari ücret' sözleri! Uzman isim direkt rakam verdi

Yıl sonuna yaklaşılırken milyonlarca çalışanın gözü 2025’te uygulanacak yeni asgari ücrette. Enflasyon verileri, Merkez Bankası raporları ve hükümetin ekonomi politikaları tartışılırken, yeni yıl için zam oranına ilişkin tahminler de netleşmeye başladı.

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, TV100 canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, bu yıl da geçen seneki benzer bir yöntem izlenmesini beklediğini söyledi. Eryılmaz'a göre, ekonomi yönetimi asgari ücret artışında gerçekleşen enflasyondan çok beklenen enflasyona odaklanacak.

"GEÇEN YILKİ MODEL TEKRAR EDİLEBİLİR"

Eryılmaz, 2024 başında asgari ücretin belirlenme sürecini hatırlatarak, Merkez Bankası'nın 2023 Kasım ayında açıkladığı yüzde 16-26 aralığındaki enflasyon tahminlerinin o dönem belirleyici olduğunu hatırlattı.

"Geçen sene Merkez Bankası, 2024 yılı için enflasyonun üst bandını yüzde 26 olarak öngörmüştü" diyen Eryılmaz, "Asgari ücret zammı da bu oranın üzerine yaklaşık 4 puanlık refah payı eklenerek yüzde 30 seviyesinde belirlenmişti" dedi. Ekonomiste göre bu yıl da benzer bir yol haritası izlenebilir.

Eryılmaz, "Ben bu yıl da aynı senaryoyu bekliyorum. Ekonomi yönetimi büyük ihtimalle beklenen enflasyonu esas alacak ve bunun üzerine sınırlı bir refah payı ekleyecek" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ YÖN GÖSTERİYOR

Eryılmaz, Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda 2025 yılı hedefini yüzde 24, tahminini ise yüzde 31-33 aralığında tuttuğunu hatırlattı. Bankanın, hedef ile tahmini artık birbirinden ayırdığını belirten Eryılmaz, bu durumun asgari ücret tahminlerinde de yeni bir çerçeve oluşturduğunu söyledi.

Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Beklenen enflasyonda yukarı yönlü sapmalar olabiliyor. Bu nedenle Merkez Bankası'nın tahmin aralığındaki üst banda bakmak daha gerçekçi olur. Bu da asgari ücret artışının en az yüzde 23, en fazla yüzde 25 civarında olabileceğini gösteriyor."

"27 BİN TL İLE 28 BİN TL ARASINDA BİR RAKAM..."

Eryılmaz, yaptığı hesaplamalar sonucunda net asgari ücretin 27 bin 187 TL ile 27 bin 629 TL arasında olabileceğini öngördü ve şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim tahminim, zam oranının yüzde 23 ile yüzde 25 arasında olacağı yönünde. Bu da yaklaşık 27 bin TL civarında bir asgari ücrete karşılık geliyor. Piyasada da benzer beklentiler var. Genel olarak 27 bin TL ile 28 bin TL arasında bir rakam konuşuluyor."

Eryılmaz, hükümetin 'enflasyonla mücadele' hedefi olduğunu belirterek bu doğrultuda çok yüksek bir artış beklenmemesi gerektiğini ancak alım gücünü bir nebze koruyacak şekilde refah payının da gündemde olabileceğini belirtti.

"BU KADAR NET TAHMİNİ İLK KEZ DUYUYORUM"

Eryılmaz'ın bu tahmini sonrası canlı yayında Başak Şengül "Çok net bu. Ben bugüne kadar hani bütün konuklarımızda bu kadar net ifade eden duymamıştım. Çok teşekkürler Filiz hocam. Doçent Doktor Filiz Eryılmaz çok net bir tahminde bulundu. Ben bu kadar net tahmini de ilk kez duyuyorum. O yüzden vurgulayacağım; yüzde 23 ile yüzde 25 arasında bekliyorum dedi, üst en üst yüzde 25 olur, en alt da yüzde 23 olur, geçen seneki yöntemi göreceksek eğer dedi Filiz hocam" ifadelerini kullandı.