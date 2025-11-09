Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İddialı dizi başlar başlamaz bitti! 'Ben Onun Annesiyim' için final kararı

İddialı dizi başlar başlamaz bitti! 'Ben Onun Annesiyim' için final kararı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İddialı dizi başlar başlamaz bitti! &#039;Ben Onun Annesiyim&#039; için final kararı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NOW ekranlarında yayın hayatına başlayan "Ben Onun Annesiyim" dizisi, güçlü kadrosuna rağmen düşük reytingler nedeniyle sadece üç bölüm yayınlandıktan sonra final kararı aldı.

Başrollerinde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor'un yer aldığı "Ben Onun Annesiyim" dizisi, büyük bir ilgiyle yayın hayatına başladı ancak kısa süre sonra ekranlara veda etti.

Güney Kore yapımı "Lie After Lie" dizisinden uyarlanan proje, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici konusu ile dikkat çekiyordu. Fakat dizinin reytingleri beklentilerin altında kalınca yapımcılar zor bir karar aldı.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMLE VEDA EDECEK

Dizinin dördüncü bölümü sonrası çekimlere kısa bir süre ara verilmişti. Reyting sonuçlarına göre devam edip etmeyeceklerine karar verilecekti. Ancak üçüncü bölümün izlenme oranlarının düşüş göstermesi ve dizinin 16'ncı sıraya gerilemesi, yapımcıların final kararını hızlandırdı.

Başrollerin yanı sıra Azra Aksu, Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder ve Sema Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizi, kısa ömrüne rağmen izleyicilerin hafızasında yer etmeyi başardı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

