Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj ve SPA salonlarına yönelik 5 adreste denetim yapıldı. Kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 9 yabancı uyruklu kadın deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren 5 SPA ve masaj salonuna insan ticareti çerçevesinde, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde; 18 şahıs sorgulandı, 9 yabancı uyruklu kadın şahıs tespit edildi. 16 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı, 18 çalışan şahsın hijyen belgesinin, 1 iş yerinin ruhsatının olmadığı, 1 iş yerinde mesul müdür bulunmadığı belirlendi.

Gözaltına alınan 9 yabancı uyruklu şahıs, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

