Van kent genelinde bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimlerde yerini şiddetli tipi ve fırtınaya bıraktı. Yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 594 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Van genelinde aralıklarla etkisini artıran kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 24 santimetreyi bulurken, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde kar kalınlığı 143 santimetreye ulaştı.

Özellikle Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Vanda kar hayatı durdurdu! 594 yerleşim yolu kapandı, okullar tatil edildi

"594 NOKTAYA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR"

Yoğun kar ve tipi nedeniyle il genelinde 594 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar temizleme ekipleri, kapalı yolları açmak için 7/24 esasına göre mesai harcıyor. Ancak yüksek kesimlerde devam eden fırtına, açılan yolların kısa sürede tekrar kapanmasına neden oluyor.

Vanda kar hayatı durdurdu! 594 yerleşim yolu kapandı, okullar tatil edildi

"OKULLAR TATİL EDİLDİ, İDARİ İZİN VERİLDİ"

Van Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda buzlanma ve çığ riskine karşı radikal kararlar aldı. Valilikten yapılan açıklamada: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil eğitim-öğretime 1gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Vanda kar hayatı durdurdu! 594 yerleşim yolu kapandı, okullar tatil edildi

"ÇIĞ VE DON UYARISI"

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kar yağışının Cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, özellikle eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyarırken; gece saatlerinde beklenen şiddetli don ve buzlanmaya karşı sürücülerin zincirsiz yola çıkmaması gerektiğini hatırlattı.

Vanda kar hayatı durdurdu! 594 yerleşim yolu kapandı, okullar tatil edildi

Haberle İlgili Daha Fazlası