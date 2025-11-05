Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şevket Altuğ'dan dostuna veda… Uzun süre sonra cenazede ortaya çıktı

Şevket Altuğ’dan dostuna veda… Uzun süre sonra cenazede ortaya çıktı

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Şevket Altuğ, “Süper Baba” dizisinde canlandırdığı “Fiko” karakteriyle seyircinin gönlünü kazandı. Altuğ, uzun bir aradan sonra oyuncu arkadaşı Ahmet Gülhan’ın cenazesinde görüntülendi.

Türk tiyatrosunun en değerli isimlerinden biri olarak kabul edilen ve Devekuşu Kabare’nin üç kurucusundan biri olan usta oyuncu Ahmet Gülhan, 85 yaşında vefat etti.

“Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” gibi rolleriyle hafızalara kazınan Ahmet Gülhan için, önceki gün Beylerbeyi’ndeki Hamid-i Evvel Camisi’nde ikindi vakti cenaze töreni gerçekleştirildi.

DOSTUNUN CENAZESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Şevket Altuğ da törene katılarak dostunun cenazesinde uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi.

“O FARKLI BİR KIYMETLİYDİ”

Altuğ, Gülhan’ın kendi kuşaklarından oldukça değerli bir isim olduğunu ifade ederek "Herkes kıymetli de o farklı bir kıymetli. Çok iyi bir dostumuz, çok iyi ahbabımızdı, çok iyi anlaşırdık. Dostluktan başka hiçbir şey aramızda yoktu" dedi.

TÜRK TELEVİZYONUNUN EFSANE YÜZÜ…

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şevket Altuğ, 1990’lı yıllarda televizyon dizilerinde üstlendiği rollerle geniş bir hayran kitlesi kazandı. 

“Süper Baba” dizisindeki Fikret karakteri en bilinen rolleri arasında yer aldı. Bu dizideki performansıyla hem aile hem de toplum odaklı karakterleri canlandırmadaki başarısıyla tanındı. 

Ayrıca “Bizimkiler” gibi dönemin popüler dizilerinde de önemli roller üstlendi.

