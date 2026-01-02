Galatasaray, Şubat 2025'te Wolverhampton Wanderers'tan 2,5 milyon euro bonservisle renklerine bağladığı ve 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladığı Mario Lemina ile ilgili belirsizlik sona erdi. 32 yaşındaki Gabonlu oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi için karar verildi.

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mario Lemina ile teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 'yola devam' kararı alındı. Yönetimin, yeni kontrat görüşmelerine ara transfer döneminde başlaması bekleniyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME, 2,5 MİLYON EURO MAAŞ

TRT Spor'da yer alan habere göre; devam eden mukavelesinde maç sayısına bağlı bir yıllık opsiyon maddesi bulunan Gabonlu futbolcuya, bu seçeneğe gerek kalmadan 2 yıllık yeni sözleşme önerileceği öğrenildi. İki tarafın da 2,5 milyon euro olan mevcut garanti ücret üzerinde anlaşması bekleniyor.

Mario Lemina

61 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST

Sarı-kırmızılı takıma geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan Lemina, 61 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ise 17 resmi maçta forma giydi.

