Galatasaray'ın Ağustos 2024'te Norwich City'den 18 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Gabriel Sara'ya, Premier Lig'den ilgi var. Teknik direktör Okan Buruk, Brezilyalı orta saha oyuncusuyla ilgili kararını verdi ve yönetime raporladı.

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak ediliyor. Bu futbolcular arasında gösterilen Gabriel Sara için sarı-kırmızılılarda nihai kararın verildiği belirtildi.

OKAN BURUK

Sözcü'de yer alan habere göre; Premier Lig'den birçok kulüp, Gabriel Sara için Galatasaray ile temasa geçti. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sarı-kırmızılı yönetim, söz konusu takımlara olumsuz dönüş yaptı. Buruk'un, ara transferde Sara'nın gönderilmesini kesinlikle istemediği öğrenildi.

Gabriel Sara

24 MAÇTA 2 GOL

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara, bu sezon 24 maça çıktı. Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı orta saha, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

